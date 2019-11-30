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У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин ответил, готов ли сменить Путина (видео)
Максим Галкин сделал новое резонансное заявление о президентских амбициях, на сей раз — со сцены Кремлевского дворца.
«У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации», — сказал он, сравнив себя с президентом Зеленским.
При этом он признался, что испытал настоящий страх, когда понял, что еще никуда не выдвинулся, однако многие готовы его поддержать, однако ему было и приятно оттого, «что люди до сих пор верят в то, что что-то решают на выборах».
Напомним, памятное выступления Галкина в Новосибирске, в котором он высмеял Путина и заявил о цензуре, вылилось в скандал, который дошел до Госдумы. Там представитель ЛДПР Дмитрий Савельев неожиданно обвинил артиста в том, что он имеет «слабое представление об интеллектуальном юморе».
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