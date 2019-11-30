В Одессе решили продать «задешево» аварийные Boeing 737 и танкер Delfi

Украина

Одесситы, как известно, не унывают ни при каких обстоятельствах. Шутки, юмор и ирония сопровождают их повсеместно, даже в самые сложные (критические) минуты. Не стали исключением и последние ЧП — в международном аэропорту с самолетом Boeing 737 и крушение у берегов города танкера Delfi.

На одном их сайтов объявлений о продажах разместили объявление о реализации «не задорого» Boeing 737. Текст его гласит: «Продам самолет Boeing 737−800. Легкое б/у, почти 12 лет. Трохи бит, но не крашен. Made in USA. Самолет чуть-чуть устал от Turkish Airlines, поэтому захотел остаться у мамочки, так что продаю исключительно своим, за недорого и только кешем. Торг имеет место быть».

Здесь же указана, на всякий случай, «цена вопроса» — 100 тысяч евро.

На том же сайте появилось и объявление о продаже аварийного танкера: «Продам танкер DELFI, который расположен в исторической части города — на пляже „Дельфин“. Состояние хорошее, на фото все видно. Без горючего, без экипажа, пока с бытовой техникой. Самовывоз».

За целый, но слегка аварийный, теплоход просят всего 189 тысяч долларов.

Самое любопытное, что уже нашлись покупатели. Вероятнее всего, они не обладают чувством юмора. Хотя, возможно, таковой у них присутствует, но на более высоком уровне.

Напомним, потерпевший крушение под Одессой танкер неожиданно стал фоном для романтических фотосессий.

Фото Радио Свобода

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