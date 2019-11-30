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Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция спринтерских гонок на Кубке мира
В воскресенье, 1 декабря, в шведском Эстерсунде пройдет второй день первого этапа Кубка мира по биатлону. В спринтерских гонках будут представлены и украинские спортсмены.
В мужской спринтерской гонке (в 13:30), в которой на старт выйдут 109 биатлонистов, нашу страну представят Дмитрий Пидручный (18-й стартовый номер, на фото), пропускавший накануне эстафеты из-за проблем со спиной, Артем Прима (23-й), Антон Дудченко (54-й), Руслан Ткаленко (55-й) и Тарас Лесюк (95-й).
В женском забеге с участием 105 спортсменок (в 16:30) честь нашей страны предстоит защищать Анастасии Меркушиной (21-й стартовый номер), Вите (33-й) и Вале (35-й) Семеренко, Дарье Блашко (67-й) и Надежде Белкиной (94-й).
Прямые видеотрансляции гонок 1 декабря (мужской спринт — в 13:30, женский — в 16:30) смотрите на телеканалах «UA:Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».
Отметим, что Кубок мира в Эстерсунде продолжится в среду, 4 декабря, мужской индивидуальной гонкой на 20 км (начало — в 16:30).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина и Тищенко завершили в топ-четверке одиночную смешанную эстафету на Кубке мира в Эстерсунде.
Фото biathlon.com.ua
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