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Происшествия

Огненное ДТП под Черновцами: стало известно о трех погибших (фото)

22:58 30 ноября 2019 181
Огненное ДТП под Черновцами: стало известно о трех погибших (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

На объездной дороге Черновцов, неподалеку от села Чагор столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Никто из пассажиров легковушки, которая при ударе загорелась, не выжил. Напомним, на трассе Киев-Чоп загорелся автобус сообщением Харьков-Познань.

Как сообщает местный Интернет-ресурс, жертвами ДТП стали двое взрослых и ребенок. Его возраст еще уточняется.

В сети появились первые фото с места происшествия.

Напомним, известная певица Джерри Хейл сообщила, что попала в ДТП.

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