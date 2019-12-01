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В ожидании снега: синоптики рассказали, как начнется зима
Зима началась в Украине с относительно теплой как для этого времени погоды. Температура воздуха 1 декабря будет колебаться в диапазоне от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. При этом ожидается небольшая облачность сообщили в Украинском Гидрометцентре. Напомним, в Карпаты уже пришла настоящая зима.
Теплее всего в первый день зимы будет в Херсонской, Одесской, Николаевской областях (3−5 градусов выше нуля) и на территории Крымского полуострова (там ожидают 4−6 градусов тепла).
В Киеве днем столбики термометров также покажут до 1 градуса тепла, ночью возможен мокрый снег, а днем осадки маловероятны.
В понедельник, 2 декабря, снова похолодает. Ночные температуры опустятся уже до 5 градусов ниже нуля (в Полтаве и Ивано-Франковске — до 7 градусов), хотя днем ожидаются все те же от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Облачность усилится на всем Правобережье.
Напомним, ранее синоптики предупредили о возможности сильных снегопадов 2−3 декабря.
Прогноз погоды на декабрь читайте в статье «ФАКТОВ» «Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь».
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