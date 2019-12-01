В Москве робко почтили память жертв Голодомора

Мир

В последний день осени, 30 ноября, в Москве состоялась немногочисленная акция памяти жертв Голодомора 1932−33 годов. президент Владимир Зеленский угодил в скандал во время траурных мероприятий в День памяти жертв Голодоморов в 2019 году.

По информации Росскийской службы Радио Свобода, активисты собрались у Соловецкого камня напротив здания ФСБ на Лубянской площади, взяв с собой лампадки, колоски и хлеб.

Некоторые участники были обернуты во флаги России, Украины и Казахстана.

По завершении акции, которая продлилась всего час, люди почтили память умерших минутой молчания и символично съели по кусочку хлеба.

По оценкам организаторов, в перфомансе приняли участие до 50 человек. Организаторами выступили партия «ПАРНАС» и общественное движение «Декоммунизация».

Отметим, что в 2008 году Госдума приняла постановление, в котором указано, что жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 миллионов человек (в Украине, России и Казахстане), однако никаких мемориальных мероприятий в их память в России никто не проводит.

В Украине научно-демографическая экспертиза установила, что только в нашей стране о Голодомора 1932−33 годов от голода скончались почти 4 млн человек (по разным данным, эта цифра может быть больше в 2 раза).

Напомним, «ФАКТЫ» писали, с каким заявлением выступил Госдеп США по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

Фото ТАСС

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