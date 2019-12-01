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"Все будет Украина": львовские и луганские курсанты совместно записали видео на песню в честь ВСУ
Ко Дню Вооруженных сил Украины лицеисты Львовского государственного лицея имени Героев Крут и Луганского областного лицея «Кадетский корпус» записали песню о том, что их объединяет. Видео клипа опубликовали в YouTube.
«Песня „Армия моя“ — это подарок лицеистов всем воинам, в ряды которых мы скоро присоединимся. С запада и на восток, с востока и на запад Сводим мосты единства сыны. Ты у нас одна, Украина-мать — от Луганска до Галичины», — говорится в описании видео.
Песню авторства Александра Шевченко выполняют лицеисты Юрий Салитицький и Олег Хомин и их луганские товарищи Иван Бондарь и Андрей Ткалич.
В сети активно комментируют клип.
«Молодцы ребята! Форма красивая у Луганского Кадетского корпуса…» — написал один из пользователей Facebook.
«Вот бы так политики объединялись», — добавил второй.
«Ребята молодцы, вы наше будущее. Пусть бережет нас Господь! Все будет Украина!!!» — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее один из бойцов ВСУ записал на видео, как он сделал предложение руки и сердца для своей девушки прямо на плацу.
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