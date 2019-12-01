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В России автобус рухнул с моста из-за лопнувшего колеса: много погибших (фото, видео)
В России под Читой у рейсового автобуса на большой скорости лопнуло колесо и он рухнул с моста на лёд замёрзшей реки. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
По предварительным данным, погибли 15 человек. 18 человек получили травмы. За рулем упавшего с моста автобуса был 47-летний водитель, который имел более 20 лет стажа. Он погиб в аварии. Автобус был туристический, вез пассажиров из Сретенска в Читу.
Пострадавшие все еще остаются в искорёженном автобусе, который рухнул с моста на лёд реки. Их пока не удаётся достать, так как машина частично проломила лёд и в любой момент может уйти под воду.
Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в российском Тамбове случилось жуткое ДТП. Там два автомобиля — «Лада Приора» и «Ниссан» столкнулись на перекрестке, одна из машин вылетела на тротуар где как раз стояли люди в ожидании зеленого сигнала светофора.
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