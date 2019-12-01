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Дело "бриллиантовых прокуроров" вернули в Голосеевский райсуд Киева
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело «бриллиантовых прокуроров» в Голосеевский суд. Такое решение было принято по ходатайству защитника одного из обвиняемых.
В доводах говорится, что делом занимались следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры, а не НАБУ, сообщает «Судебный репортер».
Прокурор Янис Симонов, представляющий обвинение в суде и ранее хлопотал передать дело в Высший антикоррупционный суд, против ходатайства адвоката возражал.
Апелляционная палата считает, что дело действительно не подсудно антикоррупционному суду. Решая, куда направить дело, суд анализировал содержание обвинительного акта. А именно, что первая часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов передавалась в г. Киеве в районе Одесской площади, возле ТЦ «Магелан», а остальные 100 тыс. долларов ул. Физкультуры, 28 в Голосеевском районе Киева. Место совершения преступления является решающим для определения подсудности за Голосеевским судом.
После возвращения в Голосеевский суд дело должны слушать сначала другим составом суда.
Отметим, что дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Еще вообще не исследовались материалы негласных следственных розыскных действий.
В ноябре 2019 года, по ходатайству прокуроров ГПУ, дело передали в новосозданный Высший антикоррупционный суд.
Как писали «ФАКТЫ», в марте в Киеве убили бизнесмена Сергея Киселева, который был ключевым свидетелем по делу «бриллиантовых прокуроров».
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