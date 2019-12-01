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В Херсоне во время "разборки" младенца забрызгали слезоточивым газом: опубликовано видео дикого инцидента
В Херсоне 8-месячному ребенку брызнули в глаза газом из баллончика. Инцидент произошел вечером 29 ноября на парковке ТРЦ «Фабрика». Напомним, в Киеве с июля принудительно эвакуируют неправильно припаркованные авто.
Кадры с места инцидента попали в сеть (смотреть с 5-й минуты).
По данным местного издания, активисты ссорились с отцом малыша из-за неправильной парковки, поскольку он поставил авто на места для инвалидов.
Один из них достал газовый балкончик и брызнул в салон автомобиля. На заднем сидении находился малыш, которому струя из баллончика попала в лицо. Скорая помощь диагностировала у него ожог обоих глаз.
Напомним, в Одессе в ночь 26 ноября на закрытой парковке сожгли автомобиль семьи исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!