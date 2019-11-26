В Одессе сожгли машину главного таможенника (фото)

Происшествия

В ночь 26 ноября в Одессе на закрытой парковке сожгли автомобиль семьи исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Ранее в Черноморске подожгли иномарку заместителя начальника таможенного поста, припаркованную на автостоянке.

Опожгоге в Одессе в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

«Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли „Шкоду Октавиа“, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал», — пишет Нефедов.

Он считает, что причастными могут быть как «контрабандисты в США», так и некоторые отдельные сотрудники таможни, которых «обидели борьбой со схемами». .

«Обращаюсь публично к МВД и Национальной полиции (с просьбой — ред.) обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой — это война, и мы должны победить!», — говорится в сообщении.

Сам пострадавший прокомментировал произошедшее изданию Цензор.НЕТ.

«Машина была на закрытой и охраняемой стоянке Одесской таможни под наблюдением. К сожалению, охранники, видимо, заснули. Машину сожгли, конечно, дерзко, идет следствие, видеозапись есть. Трудно сейчас представить, кому именно выгодно это преступление — сейчас каждый день мы останавливаем контейнеры, где с таможней пытаются договориться о занижении стоимости. Буквально вчера остановили большой груз дорогостоящей техники производства Apple, стоимостью порядка 300 тысяч долларов, который хотели ввезти без необходимых платежей. Но „договорняков“ не будет», — сказал Резник.

Напомним, 6 дней назад на одесских Черемушках сожгли внедорожник замначальника отдела полиции Николая Древова.

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