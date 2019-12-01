В Одессе восстановили разбитую памятную доску активисту Иванову (фото)

Украина

Вечером в субботу, 30 ноября, в центре Одессы, на фасаде здания на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской, появилась обновленная мемориальная доска украинскому активисту Игорю Иванову.

Ее установили члены местной организации «Правого сектора», десятником которой был Игорь Иванов, погибший в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

«Одесса должна помнить героев, ценой собственной жизни спасших город от войны. Мы хотим еще раз поблагодарить всех активных граждан, которые помогли найти преступника и восстановить мемориал Игорю. В очередной раз община нашего города доказывает свою непримиримую проукраинскую позицию…», — заявили в «Правом секторе».

Там напомнили, что мемориал разбили несколько недель, и это сделал вандал, который сейчас находится под следствием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе нашли мужчину, разбившего памятную доску бойцу «Правого Сектора», а также о том, что суд его арестовал.



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