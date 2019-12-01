23.86 / 24.05 26.19 / 26.53
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Одессе восстановили разбитую памятную доску активисту Иванову (фото)

14:54 1 декабря 2019 93
Мемориальная доска
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в субботу, 30 ноября, в центре Одессы, на фасаде здания на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской, появилась обновленная мемориальная доска украинскому активисту Игорю Иванову.

Ее установили члены местной организации «Правого сектора», десятником которой был Игорь Иванов, погибший в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

«Одесса должна помнить героев, ценой собственной жизни спасших город от войны. Мы хотим еще раз поблагодарить всех активных граждан, которые помогли найти преступника и восстановить мемориал Игорю. В очередной раз община нашего города доказывает свою непримиримую проукраинскую позицию…», — заявили в «Правом секторе».

Там напомнили, что мемориал разбили несколько недель, и это сделал вандал, который сейчас находится под следствием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе нашли мужчину, разбившего памятную доску бойцу «Правого Сектора», а также о том, что суд его арестовал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

шахтер в шахте

Денег нет, но вы держитесь: на шахте им. Засядько в Донецке отменили дневные автобусы для рабочих, а «про зарплату – тишина» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер