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Спорт

У экс-футболиста «Арсенала» умерла двухлетняя дочь (фото)

15:12 1 декабря 2019 830
Беник Афобе с дочеерью
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В семье экс-форварда лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: умерла его двухлетняя дочь Амора.

Как сообщает Mirror, дочка 26-летнего футболиста сборной ДР Конго умерла от тяжелой инфекции. Маленькую Амору доставили в больницу после неожиданного развития болезни. Девочка перенесла ряд серьезных осложнений и, несмотря на усилия врачей, скончалась. Амора была единственным ребенком в семье футболиста.

«Вся семья полностью опустошена, убита горем и просит уважать их частную жизнь в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении футбольного клуба игрока.

Беник Афобе с супругой и дочуркой

Воспитанник «Арсенала», а также экс-игрок юношеских и молодежной сборных Англии Беник Афобе прошлым летом перешел на правах аренды из «Сток Сити» в «Бристоль Сити», но после трех голов в шести матчах выбыл из-за травмы до конца сезона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер сын двукратного чемпиона мира бразильца Кафу.

Фото Pro Sports

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