Жуткая автокатастрофа в Тунисе: погибли десятки туристов

Мир

В Тунисе туристический автобус попал в ДТП. 22 человека погибли, еще 21 пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на МВД республики.

По сообщениям российских СМИ, автобус ехал из столицы Туниса, в нём находились 43 человека. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Автобус перевернулся на одной из автострад на севере страны. Он принадлежал одному из частных туристических агентств.

Как писали «ФАКТЫ» 1 декабря в России под Читой у автобуса, который также перевозил туристов, на большой скорости лопнуло колесо и он рухнул с моста на лёд замёрзшей реки. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых — двое детей. За рулем упавшего с моста автобуса был 47-летний водитель, который имел более 20 лет стажа. Он погиб в аварии.

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