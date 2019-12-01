Стиль жизни

Декабрь — прекрасное время для того, чтобы найти свою любовь или укрепить прежние отношения. В этом полностью уверен известный ясновидящий, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов.



— Главное — быть самим собой, — рассказал Хаял (на фото) в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ». — Не пытаться представлять из себя кого-то иного. Но при этом всегда быть готовым к новым знакомствам. В этом месяце они ждут представителей каждого из знаков Зодиака.

Овны

В делах сердечных звезды советуют семейным Овнам стараться избегать конфликтов: сейчас вы можете быть слишком восприимчивы, и разговор наверняка закончится серьезным разногласием. Поэтому постарайтесь направить свою энергию в другое русло — к примеру, займитесь саморазвитием.

Тельцы

Декабрь сулит Тельцам удачу в личной жизни. Для тех, кто уже встретил свою любовь, этот месяц — благоприятное время, чтобы перейти на новый этап в отношениях, будь это решение жить вместе или даже подать заявление в ЗАГС. Одиноким же Тельцам звезды сулят романтические знакомства.

Близнецы

Декабрь сулит семейным Близнецам долгожданную гармонию в отношениях. Скорее всего, любимый человек порадует вас приятным сюрпризом. Одиноким представителям знака следует быть более открытыми и не бояться новых знакомств. Есть все шансы что спонтанное свидание станет началом бурного романа и страстных отношений. А предновогоднее время как раз отличный повод для того, чтобы сходить на вечеринку или встретиться с давними друзьями.

Раки

В этом месяце представителям знака не стоит прятаться под маской, скрывая свои истинные чувства и переживания перед партнером. Недосказанность и умалчивание обид может стать причиной серьезных ссор, которые в преддверии праздника вам совершенно ни к чему. А потому будьте открытыми и чаще говорите с любимым человеком по душам. Звезды советуют оправиться в короткое путешествие.

Львы

Главная причина возможных разладов в отношениях с партнером — слишком резкие перепады настроения у Львов. Совет звезд — не принимать серьезные решения под влиянием эмоций, чтобы не испортить отношения со своими любимыми людьми. Одиноким же сердцам звезды советуют внимательнее присмотреться к своему окружению — вполне вероятно, что вы просто не замечаете достойного потенциального партнера, который пытается рассказать вам о своих чувствах уже достаточно длительное время.

Девы

В личной сфере у семейных Дев возможны разногласия с партнером. Поэтому, чтобы такого не случилось, посвящайте больше времени общению со своими близкими или, скажем, спланируйте небольшой совместный отдых. Хорошо бы съездить на один день в другой город, чтобы полностью переключиться. Одиноким же представителям знака стоит чаще выходить в свет — тогда у вас есть все шансы встретить свою судьбу.

Весы

Семейным Весам не стоит постоянно так резко реагировать на критику и замечания партнера. Звезды советуют воспринимать слова любимого человека, скорее, как полезный совет, а не как повод для очередного конфликта. Так как именно ваш агрессивный настрой может стать главной причиной ссор в преддверии праздников. Будьте сдержаннее, старайтесь переключаться на вещи, которые доставляют вам удовольствие. В конце концов, займитесь шоппингом.

Скорпионы

В декабре звезды сулят одиноким Скорпионам череду свиданий и романтических знакомств. А присущие представителям знака обаяние и шарм уж точно не оставят равнодушными представителей противоположного пола. У семейных же Скорпионов наконец появится возможность уладить давние ссоры и разногласия с близкими. Главное при этом — именно вам сделать первый шаг и пойти на уступки.

Стрельцы

Одиноким представителям знака звезды советуют больше внимания уделить себе и своей внешности — новое романтическое знакомство не за горами, и вы должны быть готовы к нему на все сто процентов. Семейные же Стрельцы в декабре смогут еще раз убедиться, что любимый человек — это и есть ваш надежный тыл и поддержка в любой ситуации. Именно советы партнера помогут вам избежать многих жизненных ошибок.

Козероги

Декабрь станет для семейных Козерогов месяцем полного взаимопонимания с любимым человеком. Постарайтесь использовать это время, чтобы уладить все былые разногласия и сделать ваши отношения еще более гармоничными. Одиноким же представителям знака звезды советуют всегда выглядеть на все сто — чтобы новое романтическое знакомство не смогло застать вас врасплох.

Водолеи

В этот период вашему любимому человеку как никогда понадобятся поддержка и помощь. Будьте готовы оказаться рядом, чтобы подставить свое плечо партнера в самый нужный момент. А вот середина месяца порадует Водолеев приятными знакомствами. Совет звезд — будьте собой и не пытайтесь показаться лучше, чем вы есть! Искренность — это и есть главный путь к продолжительному роману.

Рыбы

В этот период Рыбы будут пользоваться большим успехом у представителей противоположного пола. А потому одиноким представителям знака не стоит упускать возможность наладить свою личную жизнь. Но при этом будьте осторожны, поскольку вероятен риск того, что новое знакомство может закончиться большим разочарованием. Поэтому звезды советуют не торопить события — пусть все идет своим чередом.

Напомним, ранее Хаял Алекперов составил любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака. Теперь у вас есть возможность проверить, сбылись ли предсказания экстрасенса для вашего знака.

Также «ФАКТЫ» ранее публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря.

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