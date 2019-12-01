- 16:16 2 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский ортопед Тамара Полищук
- 16:16 Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака
- 16:13 Во Львове неадекват "просто так" избивал женщин (видео 18+)
- 16:03 Известный художник остроумно высмеял "объединение" Беларуси и России
- 15:34 Под Киевом всем миром спасали оленя, попавшего в ледовую западню
- 15:31 Жуткая автокатастрофа в Тунисе: погибли десятки туристов
- 15:12 У экс-футболиста «Арсенала» умерла двухлетняя дочь
- 15:11 Я работала барменшей в двух пабах в Лондоне. И тут — «Звездные войны», — Дэйзи Ридли
- 15:08 Иностранец и киевлянин-наркоман: полиция рассказала подробности о подрывниках отделения "Ощадбанка"
- 15:06 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женского спринта на Кубке мира
- 14:54 В Одессе восстановили разбитую памятную доску активисту Иванову
- 14:54 "Интеграция" Беларуси с Россией: оппозиция готовит "майдан", Лукашенко — обращение к народу
Во Львове неадекват "просто так" избивал женщин (видео 18+)
Во Львове неадекватный мужчина избивал женщин на улицах города. Один из таких случаев произошел 30 ноября в середине дня на улице Коперника. Тогда преступник нанес удар рукой женщине, которая переходила проезжую часть. От удара потерпевшая упала на дорогу, а человек пошел дальше.
После этого двое неравнодушных мужчин, жители Львова, догнали злоумышленника, задержали его и передали правоохранителям. Работники Галицкого отдела полиции города установили личность злоумышленника — им оказался 25-летний житель Жидачева, сообщили в Национальной полиции Львовской области.
Также установлено, что в этот день при схожих обстоятельствах от его действий пострадала еще одна женщина. Обе пострадавшие, львовянки в возрасте 53 и 58 лет, обратились за медицинской помощью, пока врачи уточняют их диагнозы.
По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве «промышлял» маньяк, который нападал исключительно на мужчин, нанося им многочисленные удары в область шеи. На его счету как минимум одно убийство и несколько нападений. Маньяк выходил на охоту обычно к 23 часам. Все преступления он совершал в районе столичных массивов Радужный и Воскресенка. Недавно полиции удалось его задержать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...