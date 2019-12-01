23.86 / 24.05 26.19 / 26.53
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове неадекват "просто так" избивал женщин (видео 18+)

16:13 1 декабря 2019 58
Избиение
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове неадекватный мужчина избивал женщин на улицах города. Один из таких случаев произошел 30 ноября в середине дня на улице Коперника. Тогда преступник нанес удар рукой женщине, которая переходила проезжую часть. От удара потерпевшая упала на дорогу, а человек пошел дальше.

После этого двое неравнодушных мужчин, жители Львова, догнали злоумышленника, задержали его и передали правоохранителям. Работники Галицкого отдела полиции города установили личность злоумышленника — им оказался 25-летний житель Жидачева, сообщили в Национальной полиции Львовской области.

Также установлено, что в этот день при схожих обстоятельствах от его действий пострадала еще одна женщина. Обе пострадавшие, львовянки в возрасте 53 и 58 лет, обратились за медицинской помощью, пока врачи уточняют их диагнозы.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве «промышлял» маньяк, который нападал исключительно на мужчин, нанося им многочисленные удары в область шеи. На его счету как минимум одно убийство и несколько нападений. Маньяк выходил на охоту обычно к 23 часам. Все преступления он совершал в районе столичных массивов Радужный и Воскресенка. Недавно полиции удалось его задержать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

шахтер в шахте

Денег нет, но вы держитесь: на шахте им. Засядько в Донецке отменили дневные автобусы для рабочих, а «про зарплату – тишина» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер