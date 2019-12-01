Во Львове неадекват "просто так" избивал женщин (видео 18+)

Происшествия

Во Львове неадекватный мужчина избивал женщин на улицах города. Один из таких случаев произошел 30 ноября в середине дня на улице Коперника. Тогда преступник нанес удар рукой женщине, которая переходила проезжую часть. От удара потерпевшая упала на дорогу, а человек пошел дальше.

После этого двое неравнодушных мужчин, жители Львова, догнали злоумышленника, задержали его и передали правоохранителям. Работники Галицкого отдела полиции города установили личность злоумышленника — им оказался 25-летний житель Жидачева, сообщили в Национальной полиции Львовской области.

Также установлено, что в этот день при схожих обстоятельствах от его действий пострадала еще одна женщина. Обе пострадавшие, львовянки в возрасте 53 и 58 лет, обратились за медицинской помощью, пока врачи уточняют их диагнозы.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве «промышлял» маньяк, который нападал исключительно на мужчин, нанося им многочисленные удары в область шеи. На его счету как минимум одно убийство и несколько нападений. Маньяк выходил на охоту обычно к 23 часам. Все преступления он совершал в районе столичных массивов Радужный и Воскресенка. Недавно полиции удалось его задержать.

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