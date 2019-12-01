- 18:26 В Украине за сутки произошли два масштабных ЧП с пассажирскими автобусами
- 18:14 В центре Киева расстреляли Range Rover, пострадал ребенок: первые подробности и видео с места ЧП
- 17:55 Заразительная хохотушка: годовалая дочь Лазарева умилила сеть
- 17:53 Вита Семеренко финишировала в топ-10 на этапе Кубка мира по биатлону
- 17:49 Десятки украинцев "застряли" в аэропорту Берлина: что произошло
- 17:30 Романтичное предложение на острове Пасхи: Виктория Киосе объявила о помолвке
- 17:16 Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине потерей нескольких областей: в Украине ответили
- 17:06 Пост Зеленского по случаю годовщины референдума о независимости вызвал неоднозначную реакцию украинцев
- 17:00 На Донбассе жестоко избит волонтер, помогавший украинской армии
- 16:42 Где смотреть онлайн «Олимпик» — «Динамо»: расписание трансляций матча 16-го тура чемпионата Украины
- 16:35 Ведущая газета США призвала Трампа изменить отношение к Украине
- 16:16 2 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский ортопед Тамара Полищук
На Донбассе жестоко избит волонтер, помогавший украинской армии (фото)
В городе Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера 37-летнего Артема Мирошниченко (на фото), который с 2014 года помогал военным. Потерпевший в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал на своей странице в Facebook младший брат волонтера.
По информации Сергея Мирошниченко, нападение на его брата произошло 29 ноября в 21:22 часов на улице Горького, в районе почтового отделения № 7. Потерпевший получил тяжелые травмы. Артему сделали сложную операцию, он находится в коме. Пострадавшему предстоит длительное лечение и реабилитация, семья просит о помощи.
— Артема неподалеку от дома нашли соседи, — рассказал 32-летний Сергей Мирошниченко. — Состояние брата тяжелое, у него перелом свода черепа, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги «ДНР» и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения. А после освобождения Артем помогал в госпитале, перечистил, наверное, тонны картошки на пищеблоке, а я ходил плести сетки. Артем разговаривает только на украинском, как и я, и даже последний его пост — о родном языке.
Сергей Мирошниченко не исключает, что брату могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали.
«Артем шел домой с работы — он работает сторожем в медучреждении. Ничего ценного у него при себе не было, и, на первый взгляд, ничего у него не взяли», — поделился собеседник.
В полиции Бахмута «ФАКТАМ» сообщили, что открыто уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, подозреваемые задержаны. Однако рассказать подробности происшествия категорически отказались.
Напомним, что накануне ночью в Полтаве были совершены преступления в отношении погибших в зоне АТО и волонтеров. А в Донецкой области вандалы повредили могилы украинских воинов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин ответил, готов ли сменить Путина (видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.