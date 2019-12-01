На Донбассе жестоко избит волонтер, помогавший украинской армии (фото)

Происшествия

В городе Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера 37-летнего Артема Мирошниченко (на фото), который с 2014 года помогал военным. Потерпевший в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал на своей странице в Facebook младший брат волонтера.

По информации Сергея Мирошниченко, нападение на его брата произошло 29 ноября в 21:22 часов на улице Горького, в районе почтового отделения № 7. Потерпевший получил тяжелые травмы. Артему сделали сложную операцию, он находится в коме. Пострадавшему предстоит длительное лечение и реабилитация, семья просит о помощи.

— Артема неподалеку от дома нашли соседи, — рассказал 32-летний Сергей Мирошниченко. — Состояние брата тяжелое, у него перелом свода черепа, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги «ДНР» и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения. А после освобождения Артем помогал в госпитале, перечистил, наверное, тонны картошки на пищеблоке, а я ходил плести сетки. Артем разговаривает только на украинском, как и я, и даже последний его пост — о родном языке.

Сергей Мирошниченко не исключает, что брату могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали.

«Артем шел домой с работы — он работает сторожем в медучреждении. Ничего ценного у него при себе не было, и, на первый взгляд, ничего у него не взяли», — поделился собеседник.

В полиции Бахмута «ФАКТАМ» сообщили, что открыто уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, подозреваемые задержаны. Однако рассказать подробности происшествия категорически отказались.

Напомним, что накануне ночью в Полтаве были совершены преступления в отношении погибших в зоне АТО и волонтеров. А в Донецкой области вандалы повредили могилы украинских воинов.

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