Украина

Вдова убитого на Донбассе российского боевика Арсена Павлова (кличка «Моторола») Елена Павлова процветает. Об этом свидетельствуют фото, которые она размещает в Instagram.

26-летняя Елена (в девичестве Коленкина) известная на своей малой родине в городе Славянске Донецкой области под прозвищами «Канистра» и «Ленка-ополченка», имеет два паспорта — как незаконно полученный украинский, так и российский. В 2014-м сразу же после оккупации Семеновки (пригород Славянска. — Авт.) Коленкина примкнула к боевикам незаконного вооруженного формирования «Спарта», которым руководил «Моторола», став наряду со своим будущим супругом «телезвездой» российских пропагандистов.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, играя свою первую «роль», Коленкина прочла заранее написанный для нее текст о… сбитом самолете. «Самолет украинских ВВС прятался в воздухе за пассажирским бортом и бомбил Семеновку, хотел спровоцировать, чтобы ополченцы вместо него пассажирский самолет сбили какой-нибудь ракетой…», — выдала в эфир Коленкина 19 июня 2014 года — за четыре недели до того, как оккупанты сбили малайзийский борт МН17.

Напомним, «Боинг 777» был сбит 17 июля 2014 года российским «Буком» над Грабово Шахтерского района Донецкой области, все 298 человек, пассажиры и экипаж, которые были на борту, погибли.

Блогер Андрей Бескровный нашел видеозапись репетиции этого ролика, где Коленкина под диктовку разучивает текст, написанный «сценаристом-режиссером» Сергеем Кореченковым.

После освобождения Славянска, боевая парочка, «Моторола» и «Ленка-ополченка», переместилась в Донецк, где «Моторола», не развевшись со своей женой в России, женился на Коленкиной.

Пара снимала квартиру в центре Донецка и делала ремонт в новострое, обзавелась двумя детьми. В апреле 2015 года у четы боевиков родилась дочь Мирослава, а в октябре 2016-го, за две недели до ликвидации боевика — сын Макар. 16 октября 2016 года «Моторолу» ликвидировали, и мать его двоих детей тут же уехала в Россию.

Пользователи соцсетей пишут, что после ликвидации супруга Павлова осела в Ростове и ни в чем себе не отказывает. Судя по снимкам, где она за рулем нового автомобиля и в аннексированном Крыму с российскими музыкантами, горячо поддержавшими боевиков, — певицей Юлией Чичериной и рэпером Рэм Диггой, вдова оккупанта активно пользуется услугами пластических хирургов и визажистов.

Пользователи соцсетей судачат о том, что «обезмотороливание» явно пошло «Ленке-ополченке» на пользу — из нарочитой женщины-вамп в стиле боевой подруги атамана из киноленты «Свадьба в Малиновке» «Ленка-ополченка» перевоплотилась в стильную бизнес-вумен. И явно не прозябает в одиночестве: на снимках ее старших детей по-отечески обнимает молодой мужчина.

В соцсети также судачат о тои, что Елена Павлова якобы обзавелась недвижимостью не только в Ростове, но и на черноморском побережье России. Средства, награбленные на Донбассе ее «ангелом» (так она именует отца своих детей), так сказать, позволяют.

А тем временем фанаты покойного оккупанта то байки о нем сочиняют, объявляя чудотворцем, то его изображениями стены портят.

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