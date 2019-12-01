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«Динамо» дожало «Олимпик» и сократило отставание от оступившегося «Шахтера»: видеообзоры матчей УПЛ
В воскресенье, 1 декабря, матчами в Мариуполе, Чернигове и Киеве завершился 16-й тур состязаний в украинской премьер-лиге. Слегка огорчил своих поклонников чемпион страны «Шахтер», потерявший очки второй раз в сезоне.
Чемпионат Украины. 16-й тур
1 декабря (воскресенье)
«Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:3 (Шахаб, 38 — Беседин, 37, 79, де Пена, 87). На 72-й минуте удален Кравчук («Олимпик»).
«Динамо»: Бойко, Миколенко (Кендзера, 27), Кадар, Сидорчук, де Пена, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 88), Шабанов, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 74), Беседин.
«Мариуполь» — «Шахтер» (Донецк) — 1:1 (Путря, 49 — Тайсон, 15, с пенальти). Молодежные составы — 1:0.
«Шахтер»: Пятов, Бондарь, Болбат, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сикан (Борячук, 69).
«Десна» (Чернигов) — «Александрия» — 2:0 (Хлебас, 46, Филиппов, 60). Молодежные составы — 2:1.
30 ноября (суббота)
«Заря» (Луганск) — «Карпаты» (Львов) — 2:0 (Вернидуб, 54, Русин, 87). Молодежные составы — 2:1.
«Львов» — «Днепр-1» — 0:2 (Коркишко, 16, Когут, 61). Молодежные составы — 1:1.
«Ворскла» (Полтава) — «Колос» (Коваливка) — 1:0 (Васин, 38, с пенальти). Молодежные составы — 3:3.
Киевское «Динамо» вышло на гостевой матч против «Олимпика» на… родной арене имени Валерия Лобановского спустя всего 62 часа после возвращения из Швеции после отобравшего много нервов поединка Лиги Европы с «Мальме».
По сравнению с игрой в Скандинавии наставник «бело-синих» Алексей Михайличенко произвел четыре изменения в «основе»: Бущана, Кендзеру, Шепелева и Вербича заменили восстановившийся после травмы Бойко, Караваев, Шапаренко и де Пена.
Встреча, начавшаяся с минуты молчания в память об умершем в 42 года после тяжелой болезни экс-футболисте и тренере «Олимпика» Дмитрии Логвинове, таила особую интригу. Ведь дончан, набравших в пяти последних матчах УПЛ 13 (!) очков, вывел на игру испанский специалист Висенте Гомес, еще недавно работавший в… «Динамо».
Киевляне активно начали встречу, но уже в середине первого тайма номинальным гостям пришлось заменить потянувшего мышцу бедра Миколенко, вместо которого в игру вступил Кендзера.
Результативным для «бело-синих» стал их 10-й удар по воротам «Олимпика», когда после навеса де Пены и ошибки на выходе голкипера Пенькова Беседин головой переправил мяч в сетку. Но не прошло и минуты, как дончане сравняли счет: после грубой оплошности Шабанова иранский форвард Шахаб реализовал выход один на один с Бойко.
После перерыва динамовцы продолжали атаковать, но снова могли пропустить от Шахаба. И все-таки после того, как за грубый фол против Караваева с поля был удален Кравчук, подопечные Михайличенко усилиями Беседина и де Пены дожали «Олимпик», вернув себе второе место в таблице с 11-очковым отставанием от лидера.
Видеообзор первого тайма
2:1 Беседин (79-я мин)
На поединок в Мариуполь, «Шахтер» прибыл после гостевого матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и без семи игроков основной обоймы — дисквалифицированных Патрика и Мораеса, травмированных Дентиньо и Марлоса, а также Додо, Кривцова и Коваленко.
Впрочем, опытных футболистов в «основе» горняков хватало — Пятов, Исмаили, Болбат, Степаненко, Тайсон, Коноплянка плюс бразильцы Тете и Маркос Антонио.
Подопечные Луиша Каштру быстро вышли вперед (Коноплянка заработал пенальти, а Тайсон его уверенно реализовал) и… утратили бдительность. Как-никак, в предыдущих 48 поединках с мариупольцами «Шахтер» терял очки всего трижды, даря соперникам ничью.
К чести футболистов Александра Бабича (хозяева не могли рассчитывать на Быкова и Федорчука, а по ходу матча снова «сломался» Фомин), они не опустили руки и в начале второго тайма усилиями воспитанника… «Шахтера» Путри сравняли счет. Переломить ход игры гости не смогли, потеряв очки в Мариуполе впервые с мая 2013 года.
Впрочем, осечка не очень-то пошатнула лидерские позиции «Шахтера», а вот «Мариуполю» добытое очко позволило вернуться в топ-шестерку.
Перед очным противостоянием в Чернигове «Десна» и «Александрия», проигравшая в прошлый четверг в Лиге Европы «Вольфсбургу», имели в активе по 27 очков. В дуэли претендентов на медали удачливее оказались подопечные Александра Рябоконя, которые благодаря голу Хлебаса и седьмому в сезоне точному удару Филиппова прервали четырехматчевую беспроигрышную серию александрийцев в УПЛ.
Положение команд:
1. «Шахтер» — 44 очка;
2. «Динамо» — 33;
3. «Заря» — 31;
4. «Десна» — 30;
5. «Александрия» — 27;
6. «Мариуполь» — 18;
7. «Олимпик» — 18;
8. «Днепр-1» — 18;
9. «Колос» — 17;
10. «Карпаты» — 11;
11. «Львов» — 11;
12. «Ворскла» — 11.
Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»), Марлос («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Беньямин Вербич, Карлос де Пена (оба — «Динамо»).
В предпоследнем в уходящем году, 17-м, туре премьер-лиги сыграют: «Шахтер» — «Олимпик» (6 декабря), «Александрия» — «Ворскла», «Колос» — «Днепр» (7 декабря), «Мариуполь» — «Львов», «Карпаты» — «Десна» и «Динамо» — «Заря» (8 декабря).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» добыла первую победу под началом Юрия Максимова.
Фото ФК «Динамо»
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