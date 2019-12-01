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Смертельные танцы: в давке на дискотеке в Бразилии погибли девять человек

22:23 1 декабря 2019 68
дискотека
Инф. «ФАКТОВ»

В бразильском городе Сан-Паулу произошла трагедия на дискотеке — девять человек погибли, семеро получили травмы. Ранее подобное ЧП случилось на дискотеке в Будапеште.

Как сообщает Globo, утром 1 декабря в давке на дискотеке в районе Параиполис, в южной части бедного района Сан-Паулу, были затоптаны насмерть одна женщина и восемь мужчин.

Всего на дискотеке было несколько тысяч человек. Давка возникла после того, как туда ворвалась полиция, преследуя двух подозреваемых.

Убегая от полицейских на мотоцикле, подозреваемые заскочили в зал дискотеки. Это вызвало массовую панику и давку среди посетителей.

Напомним, трагедией завершилась и дискотека в честь Дня Святого Патрика, которая проходила в отеле Greenvale города Кукстаун в британском регионе Северная Ирландия. Там в давке, которая возникла у входных дверей гостиницы, погибли трое подростков — 17-летняя девушка и двое юношей 16 и 17 лет, которых затоптали насмерть. Еще по меньшей мере четыре человека были госпитализированы.

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