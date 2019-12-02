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«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг

Российский художник Никас Сафронов, чей сын попал в скандал после того, как его засовало в унитаз самолета, и он не смог выбраться без посторонней помощи, рассказал, что совсем недавно Лука весил всего 73 килограмма, но затем стремительно набрал 162 кило.

Сейчас его вес 235 килограммов, пишет «Стархит».

По словам Сафронова, лишний вес у сына вовсе не из-за того, что он постоянно ест. У Луки нарушен гормональный фон. Художник очень волнуется за наследника. Как отметил Сафронов, сын не ездит на метро, чтобы не создавать неудобств окружающим. Он использует такси. В самолетах, если оказывается не в бизнес-классе, берет сразу два места.

Как отметил художник, именно он заставил в свое время сына сильно похудеть. Лука пил таблетки, которые отторгают аппетит.

«Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс», — заявил Никас Сафронов.

В итоге все завершилось для мужчины печально. Он стал весить еще больше. Художник не исключил, что сыну предстоит операция. Возможно, ему удалят часть желудка. Правда, Лука Затравкин пока боится обращаться к медикам за помощью.

При этом молодой пианист обижен на публику: когда Лука Затравкин застрял в туалете во время перелета, это видео облетело многие страны. Хотя когда он до этого выигрывал различные международные конкурсы, никто об этом никогда не писал.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасающем случае в Пакистане: там мужчина умолял врачей отрезать ему ногу, которая весила 150 килограммов.

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