Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

Шоу-бизнес

Сына ранее попавшего в ДТП российского художника Никаса Сафронова Луку Затравкина засосало в унитаз во время полета.

Об этом сам молодой человек рассказал журналистам. 29-летний Лука летел из Казани в Москву на борту Boeing 737−800. Он решил пойти в туалет перед посадкой, но выйти оттуда самостоятельно не смог.

«Где-то минут за 40 до приземления я пошел в туалет. Я зашел в кабинку. Спустя несколько минут ко мне стали стучать. Я заторопился, кабинка ведь узкая. Нажал на смыв, но меня засосало», — признался Затравкин в интервью kp.ru.

Спасали пианиста пассажиры. «Я не умру в туалете», — кричал Лука. Но не все пассажиры жалели 200-килограммового молодого человека. Один из них снял инцидент на телефон и слил в сеть.

Теперь Затравкин очень подавлен и собирается судиться. «Он поступил как настоящий негодяй. Вместо помощи вот такой поступок. Это, конечно, в духе нашего времени. Я подам на него заявление за оскорбление чести и достоинства. Я был в беспомощном состоянии, а он так со мной поступил», — пожаловался Затравкин.

Ранее мы писали, что в Киеве застрял в унитазе мужчина, который пытался спасти свой телефон.

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