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Закон о легализации азартных игр написан в интересах российских букмекеров, – СМИ

10:17 2 декабря 2019 46
азартные игры
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Несмотря на обещания президента Зеленского дать иностранным инвесторам доступ к игорному рынку Украины, парламент собирается легализовать азартные игры в интересах россиян и офшорных компаний, пишет Голос.ua. Верховная Рада в ближайшее время намерена рассмотреть восемь законопроектов об игорном бизнесе. Один из них внесен Кабинетом министров, шесть — депутатами президентской фракции «Слуга народа».

Эксперт Украинского Института Будущего Александр Чебаненко предупреждает, что проекты легализации азартных игр носят протекционистский характер. «Трудно не усомниться в отсутствии фаворитизма по отношению к крупным игрокам-букмекерам, которых некоторые нормы выводят из-под действия ограничений, установленных законопроектом, в первую очередь, по офшорной деятельности и связей со страной-агрессором», — констатирует он.

С ним согласен и глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, который указывает, что законопроекты создают приоритетные права конкретным местным и русским брендам для легализации своей деятельности, а именно: «Пари-Матч», «Фаворит», «Марафонбет», 1xbet, «Лига Ставок».

«Вместе с тем, проект закона предусматривает ряд юридических и экономических препятствий для выхода европейских и мировых лидирующих компаний на букмекерский рынок Украины. Из этого следует, что новому известному западному бренду, желающему инвестировать в развитие бизнеса в Украине, не удастся получить лицензию и выйти на рынок с окупаемой бизнес-моделью. Все лицензии на объявленном конкурсе будут получены существующими операторами букмекерства. Причем сейчас они действуют незаконно, в том числе на российском рынке и на неподконтрольных Украине территориях», — отмечает Кушнирук.

Как говорится в материале, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет тесные дружественные связи с руководством компании «Пари-Матч», находящейся в собственности россиян.

Также в статье указывается, что правительственный законопроект писали не в Кабмине, а с помощью букмекерских компаний. Руководил процессом уроженец Латвии и российский гражданин Борис Баум, который также является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России. Его также связывают с членом Совета Федерации РФ Александром Бабаковым и российской ОПГ «Лужниковские», контролирующей ряд активов в Украине.

«Букмекерский рынок Украины уже давно и прочно занят российскими операторами, и всё, чего они хотят, — законодательно закрепить свое положение, отрезав при этом пути прихода западных инвесторов, и существенно ограничить возможности украинским операторам лотерей», — написал Голос.ua.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования отношения украинцев к легализации азартных игр. Так, согласно полученным данным, 58% опрошенных категорически против любой легализации, 27% - допускают легализацию при условиях, что игра будет происходить в специально отведенных местах и лишь 11% опрошенных высказались в поддержку легализации азартного бизнеса.

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