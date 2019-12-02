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Спорт

«Золотой мяч»-2019: Marca назвала имя победителя (фото)

11:56 2 декабря 2019 70
Золотой мяч
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Поздно вечером в понедельник, 2 декабря (начало церемонии в 21:30), авторитетное издание France Football во время гала-вечера в парижском театре «Шатле» назовет имя обладателя «Золотого мяча», которого выберут из числа 30 претендентов на награду лучшему футболисту мира, выступающему в Европе.

Как утверждает авторитетное испанское издание Marca, приз в уходящем году достанется форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который накануне забил победный мяч в гостевом поединке чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0).

Если информация испанских коллег подтвердится, то аргентинец завоюет «Золотой мяч» шестой раз в своей карьере (первый он добыл ровно 10 лет назад) и опередит по числу наград португальца Криштиану Роналду, у которого в коллекции пять «мячиков».

Пока в коллекции 32-летнего Лионеля Месси пять «Золотых мячей»

Предполагается, что главный конкурент Месси — нидерландский защитник Вирджил ван Дейк, выигравший с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Напомним, что во время церемонии в Париже также назовут обладателей женского «Золотого мяча», трофея Льва Яшина (лучший вратарь) и награды Kopa Trophy лучшему молодому футболисту (в числе номинантов — вратарь сборной Украины Андрей Лунин).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси завоевал награду The Best лучшего футболиста мира по версии ФИФА.

Фото «Экип»

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