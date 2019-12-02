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Спорт

«Или я, или он»: Руис грозится завершить карьеру Джошуа

12:43 2 декабря 2019 141
«Или я, или он»: Руис грозится завершить карьеру Джошуа
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Один из самых ожидаемых боев в этом году пройдет 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в котором мексиканец Энди Руис-младший (33 победу, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) будет защищать чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелой весовой категории в поединке-реванше с британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ РУИС — ДЖОШУА.

Несмотря на сенсационность своей победы в первом бою, мексиканец серьезно настроен доказать, что тот успех не был случайностью и сыплет угрозами в адрес Энтони. «Я вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить», — рассказал Руис в комментарии телеканалу Sky Sports.

«Я все тот же Энди Руис. Я все тот же пухлый маленький толстый парень с большой мечтой. Я все еще тот человек. Но на ринге я — чемпион мира. Там я мистер Халк и мне нужно как следует поработать. 1 июня я осуществил свою мечту, а 7 декабря мне предстоит многое доказать. Фанаты увидят то же, что и 1 июня. Парень с большими мечтами собирается доминировать и защитить титулы в тяжелом весе. Конечно, он попытается внести коррективы в свой бокс. Я не знаю, будет ли он рубиться со мной, но мне бы этого хотелось. Здесь у меня больше навыков», — передает слова Энди портал Boxing Scene.

Примечательно, что предстоящий поединок пройдет без ринг-герлз, которые выносят таблички перед каждым из раундов. Причина — слишком откровенные наряды девушек, что запрещено законами Саудовской Аравии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа показал гору мышц перед боем с Руисом.

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