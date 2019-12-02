Гора мышц: Джошуа показал свою подготовку к реваншу с Руисом (фото)

Спорт

В субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет один из самых ожидаемых боев года. В поединке за чемпионские титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелой весовой категории между мексиканцем Энди Руисом-младшим (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ РУИС — ДЖОШУА.

После сенсационного поражения, которое стоило Энтони всех его чемпионских поясов, британец горит желанием вернуть титулы. Джошуа усиленно занимается в зале и охотно делится фотографиями с тренировок со своими подписчиками в Instagram.

При этом британский боксер не скрывает, что пользуется советами украинца Владимира Кличко в подготовке к бою-реваншу. «Кличко о многом мне рассказывает. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичен. Владимира давал мне советы по поводу диеты и тренировок. Возможно, именно об этом сейчас говорят люди, которые видят трансформации моего тела. Я воспользовался уроками Кличко, и теперь мой вес может колебаться. Я по-прежнему хочу стать чемпионом мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека. Я был чемпионом еще до того, как завоевал пояс», — цитирует Энтони сайт express.co.uk.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Энтони Джошуа не будет завершать карьеру даже в случае поражения от Энди Руиса в бое-реванше.

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