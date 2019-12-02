Новые тренды в маникюре: эффект «северное сияние» (фото)

Стиль жизни

Зимний маникюр — сказка для модниц. Зима предлагает нам все новые и новые тренды. А мы не отказываемся. Ведь попробовать воплотить на своих ногтях новый дизайн — это просто фантастика! С новым дизайном вы окажетесь в центре внимания. Вас будут осыпать комплиментами. И даже если найдутся критики, не стоит расстраиваться. Ведь наверняка они не эксперты в сфере моды. Выглядеть стильно сегодня очень важно. Стильные люди ассоциируются с молодостью и прогрессом. На них хочется равняться. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Лаура Гаврилеску.

— Весной и летом мы наслаждаемся буйством красок цветов, а зимой они — в нашем воображении, — говорит Лаура Гаврилеску. — В этом сезоне нас восхищает красный. Он чувственный и в то же время деликатный. Красный великолепно смотрится с кристаллами и блеском.

Красный хорошо смотрится с кристаллами

Элегантность и роскошь воплощает вишневый цвет. Он этой зимой в тренде. Мой любимый цвет в холодное время года — матово-коричневый с блестками. Этот цвет стильный и в то же время «побеждает» экстравагантность. Это цвет почвы и дерева. Он глубокий, надежный, уютный. Также в тренде нюд.

— Актуален ли этой зимой дизайн беби-бумер? Этот дизайн давно всем полюбился.

— Конечно! Он отлично подойдет тем, кто предпочитают сочетать простоту и люкс. В то же время это может быть идеальный маникюр для невесты. Свадебный беби-бумер может быть дополнен жемчужинами или нежным блеском. Вообще это универсальный дизайн. Он уместен всегда и везде, прекрасно смотрится с любым нарядом. Его можно дополнять блеском — причем каждый раз по-новому.

— Какой дизайн вы бы отметили среди новинок?

— Очень красив дизайн с эффектом «северное сияние». Он — воплощение великолепной утонченности. Мягкий блеск притягивает взгляд. И от него не оторваться. Вообще блеск очень уместен зимой. Дополнить им покрытие — великолепное решение для тех, кто хочет чего-то нового, необычного, быть может, даже экстравагантного, но не может решиться. Многим модницам нравится и эффект мелкого песка.





Эффект «северное сияние» – воплощение великолепной утонченности

— Иногда хотелось бы применить на своих ногтях и тот, и другой дизайн. Совсем недавно была свидетельницей того, как долго девушка выбирала в салоне оттенок лака. Сделать выбор всегда непросто. Как же его осуществить, чтобы результат не разочаровал?

— Знаете, известный английский философ Фрэнсис Бэкон говорил, что самая драгоценная часть красоты — это та, которую не может показать картина. В конце концов, наши ногти презентуют нашу индивидуальность. Они прежде всего говорят о нашей опрятности. Дизайн расскажет о вкусе, о том, как мы ориентируемся в моде. Известно, что ногти — это наша визитная карточка, поэтому они должны быть безупречны.

— Какую форму и длину ногтей предпочесть этой зимой?

— Актуальны квадратные и миндалевидные ногти. Что касается длины, в тренде ногти короткие и средней длины. Слишком длинные не рекомендую. Выбирайте то, что вам удобно. Это немаловажно.

Вишневый цвет элегантный и роскошный

— Не за горами долгожданные Новый год и Рождество. Каждая женщина хочет быть в праздники самой красивой, обаятельной и привлекательной. Нужно заранее продумать наряд, прическу, макияж и, конечно, маникюр. Какой дизайн порекомендуете сделать на новогодне-рождественские праздники?

— Посоветую красный цвет, синий, зеленый, белое золото и серебро… Покрытия актуальны как соло, так и с блеском. В качестве рисунка уместны снежинки, снежные хлопья, звезды, — все, что символизирует любимые праздники.

Многим модницам нравится эффект песка

— Лаура, как вы стали нейл-стилистом?

— Я работаю в этой области уже пять лет. Мне очень нравится то, чем занимаюсь. С детства я хотела стать мастером маникюра, всегда играла с лаками для ногтей моей мамы. Моя мечта осуществилась — и я счастлива.

— Творческие люди, как правило, нуждаются во вдохновении. А что, интересно, вас вдохновляет на творчество?

— Это могут быть даже красивые наряды клиенток. Источником вдохновения может быть и общение. Вдруг появляется какая-то новая необычная идея — и ее тут же начинаешь воплощать.

Лаура Гаврилеску: «Мастером маникюра я хотела стать с детства»

— К слову, как лучше сочетать маникюр с одеждой? Ведь это задача не из легких. Сегодня вы надеваете зеленое платье, завтра захочется надеть красное, а послезавтра — фиолетовое.

— Нейтральные цвета на ногтях — лучшее решение, если ваш гардероб многообразный.

— Какой дизайн посоветуете отправляющимся в путешествие?

— Если вы едете на горнолыжный курорт, советую вам короткие ногти. Они удобны и практичны, их трудно повредить.

— Наверное, клиентки часто хвалят ваши работы. Какой комплимент был лучшим?

— «Это самые красивые ногти, которые у меня когда-либо были!», — сказала девушка. Правда, три недели назад она говорила это же.

— Каковы критерии хорошего вкуса?

— Человек с хорошим вкусом сразу виден. В нем все гармонично — и одежда, и прическа, и маникюр. Особое искусство — носить украшения. Если у вас маникюр с яркими цветными кристаллами, надеть кольца с крупными камнями вы уже не сможете. Украшения в этом случае должны быть неброскими, иначе это будет моветон.

— Как вы думаете, красивый маникюр может принести его обладательнице удачу?

— Да, может. Как-то моя знакомая уехала отдыхать в другую страну. У нее были столь эффектные ногти, что все ими восхищались. А в отеле ей даже дали лучший номер, более просторный.

— Всегда интересно наблюдать, какой дизайн у мастера маникюра. Ведь нейл-стилист держит руку на пульсе моды. Какой маникюр вы предпочитаете для себя?

— Нюд или беби-бумер.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» призер международного конкурса по ногтевому искусству Ильдико Герасим, которая работает в Великобритании, рассказала, что в нынешнем сезоне в тренде короткие и «обнаженные» ногти в нюдовой палитре, а среди цветов популярны бордовый, серый и коричневый.

А нейл-стилист из Болгарии Елена Ягодинская рассказала о термопокрытиях и других трендах сезона.

Фото из альбома Лауры Гаврилеску

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