Дали семь месяцев: у российской знаменитости диагностировали смертельную болезнь

Шоу-бизнес

Российская светская львица, икона стиля и основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила, что несколько месяцев назад врачи диагностировали у нее смертельную болезнь легких.

По словам 34-летней знаменитости, врачи сказали, что ей осталось жить семь месяцев.

«Тогда было ужасно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни. Я прекратила заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь», — написала Дума в соцсетях.

Она также отметила, что болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому она надеется, что сможет сделать много для человечества.

У Мирославы Думы трое детей. В 2013 году журнал Glamour назвал ее «женщиной года» в России.

Напомним, что со смертельным недугом борется российская актриса Анастасия Заворотнюк.

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