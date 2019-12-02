23.85 / 24.08 26.19 / 26.54
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дали семь месяцев: у российской знаменитости диагностировали смертельную болезнь

13:26 2 декабря 2019 380
Мирослава Дума
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская светская львица, икона стиля и основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила, что несколько месяцев назад врачи диагностировали у нее смертельную болезнь легких.

По словам 34-летней знаменитости, врачи сказали, что ей осталось жить семь месяцев.

«Тогда было ужасно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни. Я прекратила заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь», — написала Дума в соцсетях.

Она также отметила, что болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому она надеется, что сможет сделать много для человечества.

У Мирославы Думы трое детей. В 2013 году журнал Glamour назвал ее «женщиной года» в России.

Напомним, что со смертельным недугом борется российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

Ани Лорак

Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)

гороскоп

Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер