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Директор Заворотнюк ответила на все вопросы о больной актрисе
Слухи о смерти больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк не имеют оснований.
Об этом заявила директор Заворотнюк телеканалу «360».
Она прокомментировала публикации, в которых сообщалось, что муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил из своего аккаунта Instagram все фото.
СМИ писали, что Чернышев также удалил совместные фото с женой, что спровоцировало слухи о смерти Заворотнюк.
Потапова отметила, что Чернышев игнорирует соцсети, у него нет страницы в Instagram, поэтому он просто не мог ничего удалять.
Члены семьи актрисы никак не отреагировали на публикации СМИ, но ранее они возмутились слухам о том, что Чернышев якобы собирался уйти из семьи.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Заворотнюк стало лучше. Она, говорят, даже играет с маленькой дочкой.
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