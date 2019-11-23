Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответила на все вопросы о больной актрисе

Слухи о смерти больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк не имеют оснований.

Об этом заявила директор Заворотнюк телеканалу «360».

Она прокомментировала публикации, в которых сообщалось, что муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил из своего аккаунта Instagram все фото.

СМИ писали, что Чернышев также удалил совместные фото с женой, что спровоцировало слухи о смерти Заворотнюк.

Потапова отметила, что Чернышев игнорирует соцсети, у него нет страницы в Instagram, поэтому он просто не мог ничего удалять.

Члены семьи актрисы никак не отреагировали на публикации СМИ, но ранее они возмутились слухам о том, что Чернышев якобы собирался уйти из семьи.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Заворотнюк стало лучше. Она, говорят, даже играет с маленькой дочкой.

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