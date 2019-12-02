- 15:15 Появились фото снайперов "Альфы", погибших на Донбассе
- 15:11 "Дело МН17": Нидерланды выдвинули России обвинение из-за невыдачи Цемаха
- 15:00 На Amazon продавали новогодние украшения с изображением концлагеря Освенцим: разгорелся скандал
- 14:57 Ярый патриот России переехал в Европу и получил немецкое гражданство
- 14:49 Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина
- 14:49 Зеленский рассказал, как быть с двумя гражданствами Абромавичуса
- 14:43 Выбросили из машины: в Николаеве четверо «силовиков» с автоматом отняли BMW у владельца
- 14:42 В Карпаты пришла настоящая зима: в сети показали свежие фото
- 14:19 «Золотой мяч»-2019: онлайн-трансляция церемонии в Париже
- 14:15 Кот задушил спящего младенца: подробности жуткого ЧП под Винницей
- 14:14 Десятилетний мальчик-сирота живет совсем один – он тяжело работает, но каждый день ходит в школу
- 14:07 В Польше поезд врезался в машину с пьяными украинцами
Десятилетний мальчик-сирота живет совсем один – он тяжело работает, но каждый день ходит в школу (фото, видео)
История мальчика-сироты из Вьетнама тронула миллионы пользователей социальных сетей. Данг Ван Кхуен живет совсем один в одной из деревень в глубинке страны. Ежедневно он тяжело трудится — каждый день работает в поле, выращивая овощи, чтобы обеспечить себе пропитание. При этом Данг, как это ни удивительно, сознает необходимость образования, и каждое утро ездит на велосипеде в школу. А потом возвращается и принимается за работу.
Мальчик потерял мать, когда еще был совсем маленьким. Он жил вместе с отцом и бабушкой. Потом его папа уехал на заработки, устроившись строителем, и регулярно присылал домой деньги.
Вскоре умерла бабушка Данга. А через несколько недель стало известно, что отец погиб в результате несчастного случая на работе.
Учитель мальчика, узнав о его положении, объявил для ребенка сбор денег, чтобы он мог перевезти домой гроб с телом отца. Учитель также уведомил местные власти о ситуации. Данг, однако, отказался переезжать в приют. И не хочет, чтобы его усыновила другая семья.
Он остался в родительском доме, заявив, что в состоянии позаботиться о себе сам. Правда, школьник признается, что ночевать одному в доме, в щелях которого завывает ветер, не самая приятная в жизни вещь.
После того, учитель рассказал о жизни Данга в соцсети, в адрес мальчика посыпались многочисленные похвалы и слова восхищения его отвагой и стойкостью. Многие готовы предложить ему деньги. Некоторые люди также выразили желание усыновить его и надеется, что он все же решится немного поступиться своей самостоятельностью — ведь он еще ребенок, который заслуживает нормального детства.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 14 лет круглая сирота Соня родила, и ее жизнь превратилась в ад.
Читайте также: Шестилетняя девочка взяла на себя заботы об отце-инвалиде после того, как мать бросила их.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...