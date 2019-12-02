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Десятилетний мальчик-сирота живет совсем один – он тяжело работает, но каждый день ходит в школу (фото, видео)

История мальчика-сироты из Вьетнама тронула миллионы пользователей социальных сетей. Данг Ван Кхуен живет совсем один в одной из деревень в глубинке страны. Ежедневно он тяжело трудится — каждый день работает в поле, выращивая овощи, чтобы обеспечить себе пропитание. При этом Данг, как это ни удивительно, сознает необходимость образования, и каждое утро ездит на велосипеде в школу. А потом возвращается и принимается за работу.

Мальчик потерял мать, когда еще был совсем маленьким. Он жил вместе с отцом и бабушкой. Потом его папа уехал на заработки, устроившись строителем, и регулярно присылал домой деньги.

Вскоре умерла бабушка Данга. А через несколько недель стало известно, что отец погиб в результате несчастного случая на работе.

Учитель мальчика, узнав о его положении, объявил для ребенка сбор денег, чтобы он мог перевезти домой гроб с телом отца. Учитель также уведомил местные власти о ситуации. Данг, однако, отказался переезжать в приют. И не хочет, чтобы его усыновила другая семья.

Он остался в родительском доме, заявив, что в состоянии позаботиться о себе сам. Правда, школьник признается, что ночевать одному в доме, в щелях которого завывает ветер, не самая приятная в жизни вещь.

После того, учитель рассказал о жизни Данга в соцсети, в адрес мальчика посыпались многочисленные похвалы и слова восхищения его отвагой и стойкостью. Многие готовы предложить ему деньги. Некоторые люди также выразили желание усыновить его и надеется, что он все же решится немного поступиться своей самостоятельностью — ведь он еще ребенок, который заслуживает нормального детства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 14 лет круглая сирота Соня родила, и ее жизнь превратилась в ад.

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