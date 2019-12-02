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Тяжело больная девушка умоляет отца не тратиться на лечение, чтобы он мог спасти от рака ее братика (фото, видео)

История семьи фермера Ли Джанхуй, проживающего в окрестностях китайского города Лоян, тронула сердца миллионов людей по всему миру. В сети появилось видео, на котором тяжело больная 22-летняя дочь китайца Ли Нана умоляет отца не тратить деньги на ее лечение — чтобы он мог спасти ее восьмилетнего брата Ли Джифея, который болен лейкемией. Мальчику нужна пересадка костного мозга.

В прошлом году Нане поставили диагноз уремия. Чтобы сохранить жизнь, девушке требуется пересадка почки. Пока что Нана выживает только благодаря регулярному диализу почек. Из-за дорогостоящего лечения ее отец, который совсем не богат, увяз в долгах. Жених Наны передал семье сто долларов, а затем исчез, бросив невесту.

А спустя три месяца семью ждал новый удар — страшный диагноз поставили сыну Ли Джанхуя.

«Папа, прекрати мое лечение, если нет другого решения. Используй деньги, чтобы лечить моего брата. Он сможет ухаживать за тобой, когда ты состаришься. Мой брат еще маленький. Я не хочу, чтобы он страдал таким молодым. Используй деньги, чтобы ускорить его выздоровление. Со мной все будет в порядке», — со слезами на глазах говорит девушка, лежа в больничной палате.

Как сообщает издание Daily Mail, отец просьбу дочки решительно отверг. Он твердо намерен сделать все возможное, чтобы спасти обоих своих детей. Он продал всех своих коров, взял в долг около 22 тысяч долларов.

«Я готов продать свою кровь… Пока я жив я сделаю все, чтобы спасти моих детей», — говорит мужчина, который является единственным кормильцем в семье. Помимо Наны и Джифея (которого он усыновил в 2012 году), на руках у Ли его пожилая мать-инвалид и еще две дочери — 15-летняя Сяона и 10-летняя Юна. Чтобы помочь семье, Сяона бросила школу и устроилась на работу в ресторан, где она получает около восьми долларов в неделю.

После того, как о трагедии семьи Ли и желании Наны пожертвовать собой ради брата стало известно в соцсетях, неравнодушные люди начали жертвовать деньги на счет, который открыла одна из благотворительных организаций провинции Хэнань.

Ранее «ФАКТЫ» писали о десятилетнем мальчике-сироте из Вьетнама, который живет совсем один — он тяжело работает, но каждый день ходит в школу.

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