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Происшествия

Выбросили из машины: в Николаеве четверо «силовиков» с автоматом отняли BMW у владельца

14:43 2 декабря 2019 237
Автомат
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В ночь на 1 декабря в Ингульский отдел полиции Николаева обратился местный житель, сообщивший, что только что у него отобрали автомобиль BMW. По словам потерпевшего, он на своем авто подъехал к дому по улице Нагорной, где его уже поджидали четверо мужчин в масках и темной одежде. У одного из них был автомат. Они представились сотрудниками одной из силовых структур (не полиции), повалили потерпевшего на землю и забрали ключи от машины. После этого один из нападавших сел в машину «задержанного», остальные — в Mercedes Vito, и они уехали.

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Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

На территории Витовского, Николаевского сельских районов и в Николаеве введен план «Перехват».

Правоохранители обращаются к гражданам, владеющих информацией о случившемся, о месте нахождения автомобиля BMW черного цвета, гос. номер ВЕ1325СК, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-а, или по телефонам (0512) 21−61−11, 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киевской области правоохранители разоблачили банду угонщиков, которые охотились за элитными автомобилями.

Между тем киевлянину, угнанной машиной которого пользовались харьковские полицейские, удалось вернуть свой автомобиль.

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