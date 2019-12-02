Масло «Стожар» наградило лучший мясной ресторан в Украине

Пресс-релиз

Как узнать, какие рестораны, кафе, бары заслуживают доверия клиента? Есть один простой прием. Обратите внимание на победителей самой престижной в Украине премии — «СОЛЬ». Недавно ее партнером стало шеф-масло «Стожар». Бренд решил содействовать развитию кулинарной культуры в Украине.

ТМ «Стожар» поддерживает амбициозную цель национальной премии «СОЛЬ» и ассоциации рестораторов Hoteliero — сделать Украину самой гостеприимной страной до 2022 года.

В общей сложности за звание лучшего ресторана страны соревновались 2 874 заведения. В финал вошли 187, их посещали члены жюри, которые ставили оценки по четырем критериям: кухня, сервис, атмосфера и специализация.

Кстати, как вы думаете, сколько существует разновидностей заведений общественного питания — кафе, баров, ресторанов?.. Премия «СОЛЬ» насчитала таких аж 18 категорий.

И вот 1 декабря финалисты из 23 городов Украины съехались в Киев, где на большой торжественной церемонии, которая прошла в КВЦ «Парковый», назвали 18 лучших заведений в своих категориях.

Инна Тохтарова, руководитель отдела маркетинг-компании «Кернел», награждая на сцене шеф-повара ресторана BEEF meat & wine Алексея Шеменкова, сказала: «Шеф-масло „Стожар“, бренд компании „Кернел“, крупнейшего в мире экспортера подсолнечного масла, стало партнером премии „СОЛЬ“ для того, чтобы вместе с лучшими поварами осуществлять свою социальную миссию — развивать высокую кухню в Украине. Шеф-масло „Стожар“ уже выбрано тысячами украинских кулинаров-любителей, и сейчас мы стремимся завоевать такое же доверие и среди профессиональных поваров».

Подарком от ТМ «Стожар» для победителя стала одна тонна масла — это запас для ресторана на целый год работы.

Итак, лучшими заведениями питания в Украине в 2019 году стали: лучшая кофейня — Foundation Coffee Roasters (Одесса), паб — Varvar bar (Киев), городское кафе — Dizyngoff (Одесса), ресторан украинской кухни — «Канапа ресторан. салон» (Киев), пивной ресторан — «This is Пивбар» (ул. Тростянецкая, 4/2, Киев), ресторан с винной картой — Vino e Cucina (Киев), мясной ресторан — BEEF meat & wine (Киев), загородный ресторан — Fabius (Киев), street-food — «Божественный тако» (Одесса), винный бар — Win Bar (Киев), бар — Benedict Daily Bar (Харьков), кафе-пекарня — пекарня «Живой хлеб» (Львов), рыбный ресторан — Odessa Restaurant (Киев), ресторан при отеле — Comme il Fault (InterContinental Kyiv), кондитерская — Milk Bar (Киев), ресторан национальной кухни — «Чичико» (Киев), ресторан азиатской кухни — Spicy no Spicy (Киев), открытие года — рыночные отношения (Днепр).

На торжественной церемонии награждения ТМ «Стожар» также представила рестораторам свою новую линейку крафтовых масел первого холодного отжима «Стожар Premium Select». Это 5 новых вкусов: льняное, конопляное, тыквенное, кунжутное и ореховое масла, которые помогают не только дома, но и в заведениях питания разнообразить и сделать креативным приготовление пищи. Каждое из масел дополняет любое блюдо, например, к ягненку рекомендуется ореховое, а к рыбным блюдам хорошо подходит льняное масло, к салатам — конопляное.

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