Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которой приходится отбиваться от вопросов о разводе с продюсером Константином Меладзе, рассказала о странном подарке.

Как заявила певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, Меладзе подарил супруге чемодан.

«У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — похвасталась она (смотреть после 35:00).

Сама же певица выглядела уставшей, рассказала о том, что прибегает к витаминным капельницам, а силы черпает в любви к работе.

«Это любовь к тому, что ты делаешь. Нельзя чем-то заниматься без страсти и без любви. Я сейчас полна энергии», — отметила она.

Напомним, что ранее в прессе появились слухи о романе Меладзе с другой женщиной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter