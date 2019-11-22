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Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе
Певица Вера Брежнева, которая ранее опровергала слухи о разводе с Константином Меладзе и его романе с другой женщиной, довольно резко отреагировала на очередной допрос в сети.
Вера опубликовала несколько снимков в купальнике, после чего ее подписчики стали спрашивать о том, почему она удалила фото с мужем, правда ли, что они разводятся,
«Вера. вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — написала одна из поклонниц. «Вас это так волнует?» — взорвалась Вера.
Отметим, что Брежнева презентовала новый трек, который вызвал недоумение в сети. Поклонники Веры просто не узнали ее, их удивили такие изменения.
Напомним, что ранее Вера Брежнева всячески акцентировала в сети, что они с мужем любят друг друга.
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