Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе

Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева, которая ранее опровергала слухи о разводе с Константином Меладзе и его романе с другой женщиной, довольно резко отреагировала на очередной допрос в сети.

Вера опубликовала несколько снимков в купальнике, после чего ее подписчики стали спрашивать о том, почему она удалила фото с мужем, правда ли, что они разводятся, и т. д. Певица не стала молчать, а начала довольно резко отвечать на комментарии.





«Вера. вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — написала одна из поклонниц. «Вас это так волнует?» — взорвалась Вера.

Отметим, что Брежнева презентовала новый трек, который вызвал недоумение в сети. Поклонники Веры просто не узнали ее, их удивили такие изменения.

Напомним, что ранее Вера Брежнева всячески акцентировала в сети, что они с мужем любят друг друга.

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