Константин Меладзе изменил Вере Брежневой с Эрикой Герцег? Все подробности нового скандала

Шоу-бизнес

В сети не утихают слухи о разрыве яркой пары шоу-бизнеса — композитора Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой. Пишут, что артистка ушла от продюсера в начале августа. Причиной называют его новый роман. Якобы Константин изменяет Вере с участницей группы «ВИА-Гра», сексапильной блондинкой Эрикой Герцег. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на анонимные источники.

Доказательством называют то, что Брежнева удалила совместные фото с мужем из Instagram, а также ее грустный пост. На самом деле последний совместный снимок пары был опубликован 11 мая. Тогда Вера объяснила, почему не поздравила мужа с днем рождения в сети. Певица сказала, что предпочитает это делать лично, а не на всеобщее обозрение.

Отреагировала Брежнева и на «доказательство» измены мужа. Она резко высказалась по поводу разрыва. В комментарии в Instagram у нее спросили, могли ли стать причиной для грусти слухи о том, что ее муж Константин Меладзе неравнодушен к нынешней солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег. Также поклонницы заметили, что такое поведение мужа мог спровоцировать «гостевой брак».

Вера Брежнева жестко ответила: «Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?».

Отреагировала на слухи о романе с Меладзе и директор Эрики Герцег.

«Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — заявила Дарья.

Константин пока не комментирует слухи. На его странице в Instagram он лишь анонсировал новый клип группы «ЛюбоЛь». Возможно, слухи о романе решили подогреть намеренно, чтобы привлечь внимание к новой работе «ВИА-Гры».

Напомним, Эрика Герцег вошла в состав обновленной группы «ВИА-Гра» шесть лет назад. С Константином у нее сложились теплые рабочие и дружеские отношения. Сейчас вместе с Эрикой в группе выступают Ольга Меганская и Ульяна Синецкая, заменившая в 2018 году Анастасию Кожевникову.

Брежнева и Меладзе долго скрывали свой роман. Они сыграли тайную свадьбу в Италии в конце 2015 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из продюсерского центра Константина Меладзе ушла бывшая солистка группы, жена его брата Валерия Меладзе. Альбина Джанабаева решила развивать карьеру без помощи родственника.

Недвно Эрика Герцег снялась обнаженной для мужского журнала. Девушка призналась, что ради участия в группе похудела почти на 30 кг.

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