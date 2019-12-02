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Шоу-бизнес

Российский Олег Винник перенес операцию на сердце с иконой на груди

15:39 2 декабря 2019 755
Стас Михайлов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный певец Стас Михайлов, которого часто сравнивают с Олегом Винником, рассказал, как перенес сложную операцию на сердце.

Так, в эфире одного из российских телеканалов, Михайлов подчеркнул, что мог бы не дожить до своих 50 лет.

У певца была аритмия, которая усугублялась напряженной жизнью, поэтому в какой-то момент стало понятно, что необходима операция.

«Пришлось делать операцию. Вот как раз итог эмоциональных переживаний. Я думаю, что аритмия не только у меня. У меня в день случалось по 2−3 приступа. Ты принимаешь в какой-то момент решение, что дальше идти некуда», — отметил Михайлов.

По его словам, операцию делали в Германии, был риск летального исхода. «Там такой как космический корабль был: тебя привязывают всего — чтобы ты не двигался. Я говорю: „Дайте мне икону“. Мне принесли икону. Никогда в реанимацию, в операционную их приносить не разрешали. Мне положили икону на грудь, я сказал: „Я буду с ней делать операцию“. Они пошли навстречу», — поделился Михайлов.

После операции ему врачи сказали, что 10−15 лет сердце волновать не будет.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о том, что его сыну нужна операция.

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