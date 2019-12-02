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Когда лучше заключать сделки и делать маникюр: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня недели со 2 по 8 декабря, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
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2 декабря
Символ дня: зеркало
Характеристика: любые, сказанные в этот день слова, рано или поздно материализуются, поэтому нужно тщательно думать над тем, что собираетесь произнести. Как говорится, слово не воробей — вылетит, не поймаешь. Самое главное, не желать никому зла: если ваши слова, не дай Бог, осуществятся, бумеранг не заставит себя долго ждать — в наше время возмездие приходит молниеносно.
Бизнес и финансы: день хорош для работы и бизнеса — удастся сделать то, к чему вы давно примерялись, но по какой-то причине боялись к этому приступить. Энергии хватит на все.
Личная жизнь: конфликты с большой долей вероятности приведут к серьезным последствиям, поэтому лучше их не допускать. Говорить с любимым человеком можно только о своих чувствах.
Здоровье: особого внимания потребуют легкие и бронхи — при первых признаках недомогания отправляйтесь к врачу. Нельзя лечить зубы и переохлаждаться.
Уход за внешностью: от пластических операций лучше отказаться — ожидаемого результата они не дадут. Можно посещать стоматолога, делать маникюр, педикюр и перманентный макияж.
Спорт: можно назначать кардиотренировки любой сложности.
Дом: рекомендуется завершить дела, начатые накануне, новых начинать не следует.
3 декабря
Символ дня: чистый лист
Характеристика: энергетика дня способствует духовной работе. Можно каяться в неблаговидных поступках, просить прощения у тех, кого обидели, и прощать своих обидчиков. Особая активность в это время на пользу не пойдет — лучше провести его в покое.
Бизнес и финансы: на работе и в финансовом отношении можно решать только мелкие, незначительные вопросы — меньшим будет урон в случае неудачи.
Личная жизнь: стоит быть снисходительными к близким людям и помнить, что и вы не безгрешны.
Здоровье: остерегайтесь стресса — он может привести к серьезным заболеваниям.
Уход за внешностью: очищать кожу лучше при помощи щадящих средств.
Спорт: нельзя делать упражнения на растяжение связок и заниматься ходьбой любого вида.
Дом: хороший день для мелкого ремонта и переделки вещей и одежды.
4 декабря
Символ дня: летучая мышь
Характеристика: день с тяжелой энергетикой, когда легко поверить чужим лживым словам и стать жертвой обмана и манипуляций. Возможны ссоры и конфликты, в которых каждый будет отстаивать свою точку зрения, даже если она будет ошибочной. Ошибки, сделанные в это время, будут иметь долговременные неприятные последствия.
Бизнес и финансы: лучше вообще не заниматься делами. Если же такой возможности нет, важно быть предельно острожными.
Личная жизнь: свидание и объяснение в любви лучше перенести на другой день.
Здоровье: полезно заниматься закаливанием и очищением организма.
Уход за внешностью: можно делать маски на основе натуральных компонентов и контрастные травяные компрессы.
Спорт: в зале нужно обратить внимание на мышцы пресса.
Дом: от дел, которые требуют серьезных физических затрат, лучше отказаться.
5 декабря
Символ дня: фонтан
Характеристика: день способствует любым — даже самым сложным — начинаниям, можно приступать к реализации глобальных проектов, строительству и капитальному ремонту.
Бизнес и финансы: один из самых удачных дней для тех, кто строит карьеру и занимается бизнесом, — возможен рывок, на который вы работали в течение предыдущего периода.
Личная жизнь: настоятельно рекомендуется провести время с любимым человеком, это также замечательный день для примирения.
Здоровье: заболевания дня могут оказаться серьезными, поэтому почувствовав первые признаки недомогания, нужно немедленно обратиться к врачу.
Уход за внешностью: можно лечить акне и воспаления неинфекционного характера. Не стоит самостоятельно ухаживать за кожей — лучше обратиться к специалистам.
Спорт: в это время нужно больше двигаться, поэтому занятия физкультурой и спортом позволят надолго позабыт о болезнях.
Дом: успешными станут любые — даже самые сложные — домашние дела.
6 декабря
Символ дня: огненный меч
Характеристика: день, который астрологи именуют «пиком лунного месяца». Задачи, над решением которых вы бились долго и, увы, безрезультатно, решатся как будто бы сами собой. Важную роль будет играть интуиция — стоит прислушиваться к ее подсказкам.
Бизнес и финансы: день удачен для любых дел, но каждый свой шаг необходимо тщательно обдумывать — спонтанность может имеет серьезные негативные последствия.
Личная жизнь: роман, возникший в этот день, окажется бурным, но непродолжительным.
Здоровье: редкий день, когда можно заниматься самолечением, правда, исключительно травяными чаями и настойками, «прописывать» себе таблетки все же не стоит.
Уход за внешностью: можно делать глубокую очистку кожи и удалять вросшие ногти.
Спорт: хороший результат даст нагрузка на мышцы бедер и ягодиц.
Дом: начатые в этот день ремонт и строительство удастся завершить в срок.
7 декабря
Символ дня: сердце
Характеристика: хорошее время для мыслей о духовном — в ущерб материальному — жизненном начале. Можно пойти в церковь или выехать на природу — это даст возможность ощутить свое единство с высшими силами. Молитвы, произнесенные в этот день, быстрее достигают ушей того, кому они предназначены.
Бизнес и финансы: от новых начинаний нужно отказаться, тонкая и кропотливая работа тоже успешной не будет, зато можно — и нужно! — заниматься благотворительностью.
Личная жизнь: день идеально подходит для заключения брака — сыгранная в это время свадьба обещает долгую и счастливую жизнь.
Здоровье: можно начинать курс лечения.
Уход за внешностью: нельзя прокалывать уши. Можно делать контрастные компрессы для кожи лица и шеи и общий массаж тела.
Спорт: не стоит давать нагрузку на сердце — рекомендуется отказаться от спортивных упражнений вообще и бега — в частности.
Дом: в доме нужно делать только ту работу, без которой нельзя обойтись.
8 декабря
Символ дня: змея, кусающая себя за хвост
Характеристика: не стоит бросать то, что было начато накануне. Это также таинственное время, которое приоткрывает дверь между мирами и раскрывает тайны, над которыми человек бился долгое время.
Бизнес и финансы: под запретом любые начинания, стоит заняться завершением старых дел.
Личная жизнь: противопоказаны новые знакомства — в вашу жизнь может войти нежелательный человек.
Здоровье: заболевания этого времени носят кармический характер: почувствовав недомогание, подумайте о том, что вы делаете не так. Нельзя делать операции в области брюшной полости.
Уход за внешностью: можно делать любые омолаживающие процедуры — их эффективность будет зашкаливать. Можно удалять родинки и папилломы.
Спорт: можно прорабатывать мышцы средней части тела — особенно, пресса.
Дом: можно делать ремонт и печь хлеб.
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