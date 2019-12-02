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Происшествия

Мешал пить водку: в Одессе горе-мать пыталась задушить своего 5-месячного сына

15:49 2 декабря 2019 365
рука ребенка
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

ЧП случилось ночью в Одесской областной детской клинической больнице, где 33-летняя женщина находилась со своим малышом, нуждавшимся в стационарном лечении. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, когда 5-месячный мальчик спал, его мать отправилась в ближайший магазин и купила водку. Бутылку она принесла прямо в палату, где начала ее распивать, но в это время младенец расплакался.

«Разозлившись, мать решила его „успокоить“: взяла подушку и положила ее на лицо сына», — рассказали в полиции. Благо свидетельницей происходящего стала соседка по палате, которая и спасла ребенка.

Полицейские сразу забрали горе-мать в отдел полиции, сейчас она задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали ее действия как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — пожизненное лишение свободы.

Напомним, на днях в Одессе в захламленной квартире дома по улице Льва Толстого полицейские нашли плачущую маленькую девочку, никого из взрослых рядом не было. Как выяснилось, мать бросила ее, заявив, что ребенок ей не нужен.

А на Полтавщине в начале ноября пытаясь успокоить 6-месячного сына, пьяный отец забил ребенка до смерти.

«ФАКТЫ» рассказывали также о жутком случае в Черкасской области: дебошир несколько раз ударил ножом приемную 10-летнюю ночь, а родного сына бросил в колодец.

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