Украина

Зверобой на допросе в ГБР: до следователя не дошла и вернулась с пистолетом (фото)

Волонтер Маруся Зверобой побывала 2 декабря в Государственном бюро расследований. Туда ее вызвали на допрос по уголовному производству по «факту угроз президенту». Поводом стал видеоролик, который Зверобой записала вместе с народным депутатом Софией Фединой.

Зверобой пришла в ГБР с группой поддержки. К офису бюро выразить солидарность с известной волонтеркой пришли около пятисот человек. По просьбе Маруси пришедшие принесли с собой игрушечное оружие — как-то, что было изъято при обыске дома у Зверобой и принадлежало ее дочери Зоряне.

Волонтер уточнила, что ей так и не вернули изъятую игрушку.

Зверобой сфотографировалась на входе в ГБР с одним из принесенных к офису игрушечных пистолетов.

К следователю в кабинет Зверобой не пошла, заявив, что единственная причина ее появления в бюро — уточнение статуса. Волонтер хочет знать, в качестве кого ее рассматривают следователи: как свидетельницу или как подозреваемую.

«Пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как должны по закону, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре… Не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемой, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого — тоже непонятно. Непонятно, на какое следственное действие меня вызывают: на допрос, для вручения подозрения? Это грубое нарушение закона», — приводит заявление Зверобой LB.ua.

Собравшимся под зданием ГБР Зверобой рассказала, что подала жалобу на действия Госбюро и следователей. По мнению волонтера, ее следователь — «хороший парень», а закон нарушает его начальство.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Госбюро расследований уже после народной акции под офисом сделало уточнение, что Зверобой получила процессуальный статус свидетеля в уголовном производстве. В бюро подтвердили, что допроса Зверобой не было, а волонтер ознакомилась с повесткой и подала после этого документы в канцелярию.

Напомним, утром 28 ноября в дом к Зверобой нагрянули с обыском. После этого волонтеру было приказано явиться на допрос в Госбюро расследований 2 декабря.

Фото Лілія Фіалка/Facebook, Лариса Гальченко/Facebook, Antonina Buzilo/Facebook, Мар'яна Барабанова/Facebook, Paweł Bobołowicz/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter