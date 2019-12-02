- 16:45 Получал указания в Крыму: СБУ обезвредила провокатора, призывавшего к созданию "Одесской народной республики"
- 16:43 Анна Семенович рассказала о неизлечимой болезни
- 16:35 Вандалы, которые разбили памятные доски и сожгли авто волонтеров в Полтаве, попали на видео
- 16:34 Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
- 16:30 Под Киевом вандалы осквернили могилу Героя Украины
- 16:27 Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
- 16:18 Зверское избиение волонтера в Бахмуте: преступником оказался пьяный подросток-боксер
- 15:55 Зверобой на допросе в ГБР: до следователя не дошла и вернулась с пистолетом
- 15:49 Мешал пить водку: в Одессе горе-мать пыталась задушить своего 5-месячного сына
- 15:44 Когда лучше заключать сделки и делать маникюр: лунный календарь на неделю
- 15:42 В сети вызвал панику пост о смерти королевы Елизаветы II
- 15:39 Российский Олег Винник перенес операцию на сердце с иконой на груди
Зверобой на допросе в ГБР: до следователя не дошла и вернулась с пистолетом (фото)
Волонтер Маруся Зверобой побывала 2 декабря в Государственном бюро расследований. Туда ее вызвали на допрос по уголовному производству по «факту угроз президенту». Поводом стал видеоролик, который Зверобой записала вместе с народным депутатом Софией Фединой.
Зверобой пришла в ГБР с группой поддержки. К офису бюро выразить солидарность с известной волонтеркой пришли около пятисот человек. По просьбе Маруси пришедшие принесли с собой игрушечное оружие — как-то, что было изъято при обыске дома у Зверобой и принадлежало ее дочери Зоряне.
Волонтер уточнила, что ей так и не вернули изъятую игрушку.
Зверобой сфотографировалась на входе в ГБР с одним из принесенных к офису игрушечных пистолетов.
К следователю в кабинет Зверобой не пошла, заявив, что единственная причина ее появления в бюро — уточнение статуса. Волонтер хочет знать, в качестве кого ее рассматривают следователи: как свидетельницу или как подозреваемую.
«Пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как должны по закону, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре… Не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемой, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого — тоже непонятно. Непонятно, на какое следственное действие меня вызывают: на допрос, для вручения подозрения? Это грубое нарушение закона», — приводит заявление Зверобой LB.ua.
Собравшимся под зданием ГБР Зверобой рассказала, что подала жалобу на действия Госбюро и следователей. По мнению волонтера, ее следователь — «хороший парень», а закон нарушает его начальство.
Как сообщает Интерфакс-Украина, Госбюро расследований уже после народной акции под офисом сделало уточнение, что Зверобой получила процессуальный статус свидетеля в уголовном производстве. В бюро подтвердили, что допроса Зверобой не было, а волонтер ознакомилась с повесткой и подала после этого документы в канцелярию.
Напомним, утром 28 ноября в дом к Зверобой нагрянули с обыском. После этого волонтеру было приказано явиться на допрос в Госбюро расследований 2 декабря.
Фото Лілія Фіалка/Facebook, Лариса Гальченко/Facebook, Antonina Buzilo/Facebook, Мар'яна Барабанова/Facebook, Paweł Bobołowicz/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!