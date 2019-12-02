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Происшествия

Вандалы, которые разбили памятные доски и сожгли авто волонтеров в Полтаве, попали на видео (фото, видео)

16:35 2 декабря 2019 138
Сожженный микроавтобус волонтеров
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Путь злоумышленников, в ночь на 30 ноября изувечивших в Полтаве две мемориальные доски погибшим в зоне АТО и уничтоживших волонтерский микроавтобус, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как рассказал «ФАКТАМ» депутат городского совета, председатель городской организации ВО «Свобода» Юлиан Матвийчук, машина, на которой передвигались неизвестные, сначала «засветилась» на улице Алмазной, где на доме № 9 утром граждане обнаружили поврежденной мемориальную доску военнослужащему Сергею Лымарю. Вандалы разбили подставку для цветов и поцарапали портрет, сделанный из небьющегося материала. К слову, в апреле 2017 года вандалы уже разбивали доску, установленную в память связиста Нацгвардии Сергея Лымаря, погибшего в августе 2014 года под Старогнатовкой Донецкой области.

Далее злоумышленники разбили экран интерактивной мемориальной доски на памятнике полтавчанам, погибшим в зоне АТО, который в марте прошлого года был установлен на Аллее памяти в сквере И. П. Котляревского. Неизвестно, чем били по экрану, но антивандальное стекло не выдержало.

А в 2:25 пожарным поступило сообщение о том, что на автостоянке по улице Сенной горит микроавтобус Volkswagen T4. Автомобиль, выкрашенный в камуфляжный цвет с зелеными волонтерскими номерами, как выяснилось, принадлежал одной из общественных организаций и с 2015 года возил на фронт материальную помощью. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон, автомобиль восстановлению не подлежит (на фото в заголовке).

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Есть все основания подозревать, что к умышленному поджогу причастны те, кто совершил в ту же ночь два акта вандализма.

— В интересах следствия не могу разглашать другой информации, — говорит Юлиан Матвийчук. — Правоохранители говорят, что у них есть определенные наработки по подозрительной машине. Будем надеяться, они вскоре раскроют преступления, тогда можно будет сказать, кто за ними стоит.

В пресс-службе ГУНП в Полтавской области тоже ничего не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Уточнили лишь, что уголовное производство, открытое первоначально по двум фактам хулиганства, переквалифицировано. За осквернение памятников предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы от 3 до 5 лет. А за умышленное уничтожение имущества путем поджога можно получить срок до 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе арестовали адепта «русского мира», разбившего памятную доску бойцу «Правого сектора».

К слову, 30 ноября восстановили мемориальную доску активисту Игорю Иванову, погибшему во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

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