- 18:15 Доллар пробивает дно: американская валюта еще больше подешевела
- 18:14 Киевских водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за визита премьера Швеции
- 18:05 Тяжело больная девушка умоляет отца не тратиться на лечение, чтобы он мог спасти от рака ее братика
- 17:59 Криштиану Роналду снова проигнорировал вручение «Золотого мяча»
- 17:48 Посетители открыли стрельбу в ресторане «Баку» в Киеве: есть раненые
- 17:44 По шею в канализационных стоках: в Киеве ребенок провалился в коллектор на территории больницы
- 17:35 ЦИК установила новый порядок изменения места голосования: что изменилось
- 17:21 Игра не начинается: процесс легализации игорного бизнеса затормозился
- 17:09 ДТЭК Энерго направил на инвестиции и налоги 15,8 млрд гривен по итогам 9 месяцев
- 17:03 Зеленский на беговой дорожке записал видео о "зраде", рейтингах и "мертвых политиках"
- 17:01 Надоедливая сорока действует на нервы кошке, пытаясь схватить ее за хвост: сеть повеселило видео
- 16:58 СМИ показали предполагаемого убийцу сына депутата Соболева
ДТЭК Энерго направил на инвестиции и налоги 15,8 млрд гривен по итогам 9 месяцев
За 9 месяцев 2019 года ДТЭК Энерго инвестировал 4,2 млрд грн в развитие производства, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Компания завершила переоснащение энергоблока № 1 ДТЭК Криворожская ТЭС с антрацита на газовую марку угля. Этот проект усилит энергетическую безопасность Украины.
ДТЭК Энерго также сохранил выплаты в центральный и местные бюджеты на уровне аналогичного периода прошлого года. Предприятия компании за 9 месяцев 2019 года выплатили 11,6 млрд грн налогов.
Укрепление курса национальной валюты обеспечило 6,3 млрд грн положительного эффекта на курсовых разницах, тогда как за аналогичный период прошлого года от курсовых разниц получен убыток в 0,6 млрд грн. Всего чистая прибыль по компании за 9 месяцев 2019 года составила 6,3 млрд грн, что соответствует показателю курсовых разниц. Таким образом, производственная деятельность компании не показала положительного финансового результата. Это обусловлено развитием системы регулирования новой модели рынка электроэнергии, которая сегодня предоставляет большие преференции иностранным производителям.
Как сообщалось, предприятия ДТЭК Энерго являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, в топ-100 крупных налогоплательщиков страны входят ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг
Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».