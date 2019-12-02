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Игра не начинается: процесс легализации игорного бизнеса затормозился
Правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса № 2285 («О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр»), которому пророчили скорое принятие, до сих пор в неопределенности. Точнее, с 12 ноября он внесен в повестку дня, но депутаты в президентский план до 1 декабря 2019 принять соответствующий законопроект уже не уложились. Расписание пленарных заседаний на следующую неделю на сайте ВР еще не выложено. Но очевидно, что последняя рабочая для депутатов неделя в 2019-м будет горячей и игорному бизнесу придется подождать.
Борьба за легализацию игорного бизнеса в Украине этой осенью взяла высокие темпы. СМИ сконцентрировались на якобы российских «ушах» бенефициаров легализации. В частности, на заседании профильного комитета в Раде заметили российского предпринимателя Бориса Баума. Скандально известный эксперт в сфере игорного бизнеса Баум, по данным «РБК-Украина», связанный с влиятельными российскими бизнесменами и его же, по словам народного депутата Олега Марусяка, автора одного из законопроектов, пригласили в рабочую группу. На вопрос журналистов, кто именно пригласил, уполномочил Баума помогать в разработке законопроекта, тот заявил: «Процесс инициировали действующие операторы рынка — Favorit Sport, Parimatch. Они все существуют, у них есть свой бизнес…»
«Правда, упомянутые компании связь с российским лоббистом отрицают. «Баум не имеет к нам никакого отношения. Мы его заявление категорически отрицаем», — заявила «Укринформу» директор по коммуникациям Favorit Sport Екатерина Машевская.
Комментарий международного холдинга Parimatch: «Мировое имя бренда и международный имидж дают возможность некоторым представителям рабочей группы по разработке законопроектов оперировать нашим именем в манипулятивной форме. Мы неоднократно подчеркивали, что мы готовы делиться лучшими практиками ведения бизнеса по международным стандартам, ведь у нас достаточно знаний и международного опыта в этой сфере. Но мы никогда не прибегаем и не применяем методы лоббирования тех или иных решений. Тем более, мы не имеем никаких представителей или „послов“ наших интересов во властных структурах. Мы — глобальный игрок на мировом рынке, и в случае запроса, остаемся готовы помочь привлечь международную сеть экспертов для формирования цивилизованного и европейского рынка игорного бизнеса в Украине».
Именно большое количество законопроектов влияет на сроки принятия решения. Лоббисты различных направлений бизнеса между собой конкурируют: одним выгодно развивать его в гостиницах, другим — на улице.
«Поэтому легализовать надо поэтапно, начиная с инвентаризации отрасли», — считает политический эксперт Константин Матвиенко. Как быстро удастся договориться заинтересованным сторонам, прогнозировать трудно, признает эксперт.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на днях говорил, что закон смогут принять в первом чтении до конца этого года. Но очень сложно предсказать, какой законопроект в конце концов будет одобрен Советом и станет у нее сил на это до решения вопроса с рынком земли.
«Победит самый влиятельный, — говорит Константин Матвиенко. — Сделаю осторожный прогноз: в ВР может физически не хватить времени».
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