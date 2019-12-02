Происшествия

По шею в канализационных стоках: в Киеве ребенок провалился в коллектор на территории больницы (фото)

ЧП произошло 1 декабря на территории Киевской городской клинической больницы № 10, по улице 40-летия Октября. В незакрытый канализационный коллектор, который находится со стороны улицы Голосеевской, провалился ребенок. Об этом на страничке группы «Сусіди. Голосіїв» в Facebook сообщил Артем Копишинский, спасший ребенка.

Артем Копишинский написал, что мальчик 10−12 лет гулял с собакой во дворе больницы, залез на коллектор из любопытства и свалился вниз:

«Я проходил мимо, на другой стороне улицы, услышал детский крик (на улице шумно от машин), увидел маленькую собаку, которая вторила едва слышному детскому плачу… Мальчик стоял по шею в стоках. Удивлен, как от жуткого запаха ребенок не потерял сознание. Мне удалось достать беднягу. Если бы прошло чуть больше времени, неизвестно, чем закончилась бы история. Температура на дворе +1, а та сторона улицы не всегда людная.

Родители, расскажите о случае детям и напомните об элементарных мерах предосторожности!"

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям об этом случае не знали. Во всяком случае сотрудник пресс-службы ведомства Александра Макушенко сообщил нам, что спасателей по вышеуказанному адресу никто не вызывал.

Тем временем в интернете этот случай вызвал бурю возмущения. Несколько пользователей заявили, что в этот коллектор сбрасываются отходы из морга 10-й больницы. Другие советовали Артему Копишинскому пожаловаться на халатность больницы в Киевскую горадминистрацию. Мужчина ответил, что уже сделал это, и его жалоба была зарегистрирована.

Чтобы выяснить реакцию администрации медучреждения, «ФАКТЫ» позвонили в приемную главврача.

— Не было у нас такого случая, — безапелляционно заявила исполняющая обязанности главврача Киевской городской больницы № 10 Ирина Редько. — И насчет того, что в этом коллекторе сток из морга — тоже неправда. Все отходы оттуда мы храним в холодильниках, в специальных контейнерах, а потом вывозим в крематорий.

На вопрос о том, что она, как руководитель медучреждения, собирается предпринять, чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий, Ирина Сергеевна вспылила:

— Почему это я должна тут с вами говорить по телефону и отчитываться, как работает больница? У меня нет времени на разговоры.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием этой истории и сообщат о том, какие меры в отношении канализационного коллектора приняла столичная мэрия.

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