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Мигрень и ангина: гороскоп здоровья на декабрь для всех знаков зодиака
В преддверии новогодних праздников ясновидящий Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) — советует внимательнее относиться к своему организму.
— При первых же признаках недомогания, лучше сразу обратиться к врачу, чтобы потом не испортить себе праздники, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял. — Стоит обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и укрепление иммунитета. Взять за правило прогулки на свежем воздухе перед сном, питье травяных чаев и занятие физическими упражнениями.
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Овны
В последний месяц зимы постарайтесь внимательнее прислушиваться к знакам, которые подает вам ваш организм. Сонливость и апатия могут быть вызваны вовсе не усталостью и большим количеством работы, а началом недуга. А потому лучше не откладывать визит к врачу и вовремя заняться лечением.
Тельцы
Звезды советуют представителям знака избегать экстремальных видов спорта и развлечений — вероятен риск получить серьезную травму. А вот середина месяца — удачное время для того, чтобы заняться укреплением иммунитета. Самое время задуматься о правильном питании, режиме дня, регулярных прогулках на свежем воздухе и приеме витаминных комплексов.
Близнецы
Легкомыслие, присущее Близнецам по отношению к своему здоровью, в декабре может сыграть с ними злую шутку. Есть риск серьезного обострения хронических заболеваний. А потому уже при самых первых признаках недуга не стоит откладывать поход в поликлинику, чтобы не провести предстоящие праздники на больничной койке.
Раки
В этот период у Раков могут возникнуть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Скорее всего, связаны они будут с новой ответственностью, которая может свалиться на представителей знака в их профессиональной сфере. Совет звезд — стараться проще относиться к жизненным обстоятельствам и по возможности избегать стрессов и переживаний.
Львы
В декабре Львам стоит внимательнее отнестись к своему ежедневному рациону. Старайтесь избегать переедания, а также употребления острого и жирного. Ограничьте себя и в соленой пище. В противном случае есть вероятность, что на предстоящие праздники вам придется соблюдать строгую диету и отказаться от сладкого.
Девы
Девам стоит незамедлительно обратить внимание на свой режим дня. Постоянные недосыпания и нервные срывы могут серьезно подорвать ваш иммунитет, что в преддверии праздников вовсе ни к чему. А потому старайтесь правильно планировать свой день и выставлять приоритеты текущих задач так, чтобы на сон, отдых и короткие прогулки оставалось достаточно времени.
Весы
Этот месяц для представителей знаков Весов — прекрасная возможность избавиться от тяжелого балласта вроде вредных привычек. Попробуйте — сейчас самое время для этого! Звезды сулят вам успех в борьбе с курением, перееданием и даже с постоянным стремлением к самокопанию. Но главное — сделать первый шаг в этом направлении уже с первых чисел декабря.
Скорпионы
Самым уязвимым местом Скорпионов в этот период может стать голова. Представители знака могут страдать от сильных головных болей и даже мигреней. Скорее всего, причиной тому послужат переживания, связанные с ошибками в профессиональной сфере, которые могут допустить представители знака. Совет звезд — старайтесь проще относиться к собственным промахам. Помните, что их не бывает только у тех людей, которые ничего не делают.
Стрельцы
В этот период представители знака Стрельцов могут быть особо восприимчивы к заболеваниям горла, вроде ларингитов, ангин и даже страдать от временной потери голоса. На энергетическом уровне это связанно с тем, что представители знака слишком долго молчат о своих обидах. А потому звезды советуют говорить с окружающими начистоту, ничего не скрывая, особенно от своих близких. Ну и, конечно же, одеваться потеплее.
Козероги
В декабре у представителей знака могут возникнуть серьезные проблемы с опорно-двигательной системой. Чтобы избежать сильных болей в спине и суставах, звезды советуют Козерогам избегать чрезмерных физических нагрузок. Но при этом все же старайтесь находить время для утренней зарядки и упражнений, направленных на укрепление мышц спины. Помните, что ежедневная зарядка, которая будет держать тело в тонусе, лишь продлит работу мышц всего организма.
Водолеи
В этот период представителям знака Водолея стоит быть особенно внимательнее в быту. И в частности — при работе с горячими и острыми предметами: есть большая вероятность получить травму. А вот середина месяца — самое благоприятное время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Попробуйте пересмотреть привычки в питании, посвятить время спорту и активному отдыху.
Рыбы
В преддверии праздников у Рыб может создаться впечатление, что они совершенно ничего не успевают. В связи с этим возможны сильные переживания и даже стресс. Чтобы избежать излишней нагрузки на нервную систему, звезды советуют почаще расслабляться и радовать себя походами в спа, шопингом или просто вечером в кругу давних друзей. Ничто так не успокаивает, как приятная, теплая, предновогодняя атмосфера.
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