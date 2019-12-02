Доллар пробивает дно: американская валюта еще больше подешевела

Деньги

Курс доллара 2 декабря продолжил снижаться, как на наличном рынке, так и на межбанке. По итогам торгового дня на межбанковском валютном рынке НБУ обновил официальный курс доллара к гривне на следующий рабочий день, и эти показатели оказались наинизшими за почти четыре года.

На 3 декабря курс НБУ установлен на уровне 23,957 UAH/USD (2 декабря — 23,97 UAH/USD). Обновился минимум текущего года.

Более того, настолько низко соотношение гривня/доллар не опускалось с января 2016 года.

На межбанке 2 декабря торговый день закончился на показателях 23,935−23,955 грн/доллар, а максимальные значения составляли 23,96−23,98 UAH/USD.

Напомним, эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ» напоминают, что главным фактором укрепления гривни является скупка облигаций внутреннего государственного займа. На данный момент каждая третья гривня в доходах госбюджета взята в долг. В дальнейшем на курс валют очень сильно повлияют газовые переговоры с Россией. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Курс доллара хотят взвинтить до 27 гривен: что происходит».

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