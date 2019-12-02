Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде: на улицы выводят технику

Украина

В Киеве, как и обещали синоптики, вечером 2 декабря и весь день 3 декабря ожидаются обильные снегопады. «Киевавтодор» уже вывел на улицы снегоуборочную технику и теперь просит автовладельцев убрать транспортные средства с обочин дорог и в дальнейшем не парковаться в неположенных местах.

Также столичных водителей просят после начала снегопада по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. Снегопады будут сопровождаться гололедицей на дорогах, сложной дорожной обстановкой, заторами.

Прогноз погоды обещает, что температура вечером снизится до -3°C. Автодорожники вывели на улицы 100 единиц техники для обработки дорожного покрытия средствами против обледенения. Еще 318 машин готовы выехать на улицы в случае ухудшения ситуации.

Напомним, синоптики ожидают, что в ближайшие сутки в Киеве выпадет до пяти сантиметров снега, в других регионах — до восьми сантиметров. В Карпатах осадки будут особенно сильными, там наметет до 20 см снежного покрова.

Во вторник, 3 декабря, в западных, южных и восточных областях, кроме снегопадов, ожидается еще и сильный ветер — с порывами до 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение с «желтым» уровнем опасности.

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