США передали Украине почти 90 новых автомобилей полиции (фото)

Украина

США передали украинским полицейским 88 служебных автомобилей Renault. Подарок сделан в рамках проекта помощи полицейской реформе и развития территориальных общин.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что большинство из переданных автомобилей будут направлены полицейским в регионах. Это тем более актуально, что в последние месяцы там случилось немало аварий с повреждением служебных автомобилей полиции.

«Это новое мероприятие в длительном сотрудничестве, над которым США работает вместе с полицией Украины. Многие из этих транспортных средств будут предоставлены полицейским в территориальных общинах», — заявил Тейлор.

Напомним, в Ивано-Франковской области в ноябре произошло ДТП: служебный автомобиль полиции столкнулся с грузовиком. А во Львове в крупном ДТП машина полиции от удара перевернулась на бок.

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