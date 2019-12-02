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Работали по известной схеме: в сети набирает популярность видео с похитительницами бюстгальтера из николаевского бутика

19:47 2 декабря 2019 71
цыганки
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Видео наглой кражи в магазине белья разместил на своей странице в Facebook житель Николаева Денис Плишко. Ранее в сети запостили видео, на котором видно, как в Киеве в одном из магазинов на станции метро «Почайна» малолетняя воровка вытащила у покупательницы телефон.

— Друзья, пожалуйста, помогите идентифицировать данных лиц! Начиная с 40 секунды отчетливо видно, как молодая цыганка ворует бюстгальтер!

Это не виртуальное преступление где-то и когда-то. Это у нас в Николаеве, в нашем магазине на ул. Спасской, средь бела дня в присутствии продавщицы! Больше не успели украсть, потому что она их выгнала!

Схема простая: двое впереди отвлекают, и делают «ширму», задние тихонечко п **дят !!! Дата и время реальны!

Репост приветствуется! Пусть их запомнит максимальное количество людей! — написал автор поста.

В считанные часы ролик перепостили и прокомментровали многие пользователи Facebook.

— Они вроде и с 2 классами образования, но крадут со знанием закона) чтоб вы ни делали, хоть за руку поймайте, они знают, что уголовное дело открывается от суммы, думаю сейчас она не меньше 1000 грн.

— Профессионалы за работой.

— Прицепи пистолет железный с надписью: «Огонь открывается автоматически при фиксации камерой воровства!»

— Проходят курс молодого цыгана!)

— О-о-о, это мастера своего дела. Когда работала в сети магазинов, то у нас унесли набор тарелок в пайпакете, только выложили на витрину, и камеры не помогли. Потом всех продавцов учили: более 2 чел. одновременно в зале — выходим из-за прилавка. Видим, что цыгане — выгоняем без сожаления, — пишут николаевцы.

Некоторые комментаторы даже опознали «героинь» видео.

Напомним, на Петропавловской Борщаговке в Киеве вор стащил дорогой iPhone 7 plus у продавца магазина.

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