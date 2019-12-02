Юзик "попал": САП завела дело из-за "коррупционного" разговора нардепа Корявченкова

Политика

После того, как в СМИ всплыл скандальный разговор народного депутата, бывшего «кварталовца» Юрия Корявченкова («Юзика») с полицией Кривого Рога, Специализированная антикоррупционная прокуратура поручила начать досудебное расследование. Экспертам предстоит изучить аудиозапись разговора и дать ответ: было ли со стороны депутата злоупотребления влиянием на силовиков (статья 369−2 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает Радио Свобода, расследовать дело поручено Национальному антикоррупционному бюро.

Обнародовал запись разговора народный депутат Антон Поляков, недавно исключенный из фракции «Слуга народа». Нардеп заявил, что заставит правоохранителей разобраться, кто вообще уполномочил «слуг народа» проводить такие «переговоры».

Корявченков со своей стороны позднее подтвердил, что действительно общался с криворожскими правоохранителями, но было это в сентябре и якобы ничего предосудительного в разговоре не звучало.

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